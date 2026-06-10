El HLA Alicante continúa trabajando en la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada en Primera FEB, con movimientos enfocados en reforzar distintas posiciones clave. El club ha confirmado a su nuevo líder tras la marcha de Rubén Perelló y espera tener estabilidad en un proyecto que quiere ascender a la élite del baloncesto español.

Pedro Rivero es el nuevo entrenador de HLA Alicante

El HLA Alicante ha hecho oficial el regreso de Pedro Rivero al banquillo, un movimiento importante en la estructura deportiva del club tras la destitución de Rubén Perelló. La entidad alicantina apuesta por un técnico con un profundo conocimiento de la competición y de la plantilla, con el objetivo de iniciar una nueva etapa más estable y competitiva en la Primera FEB.

La decisión responde a la necesidad de reactivar el proyecto tras una temporada irregular, apostando por un entrenador que ya ha demostrado capacidad para construir equipos sólidos en Alicante. Rivero vuelve con la misión de ordenar el juego del equipo, reforzar la identidad competitiva e intentar pelear por el ascenso a la ACB.

El pasado de Pedro Rivero en HLA Alicante y sus éxitos en ACB

En su primera etapa en el banquillo lucentino, Pedro Rivero logró hitos importantes como el ascenso a LEB Oro y la conquista de la Copa LEB Plata, además de consolidar al equipo en la categoría y hacerlo competitivo en la lucha por el ascenso. Su trabajo dejó una base sólida, con un estilo de juego reconocible y una fuerte conexión con el entorno del club.

Tras su salida, su carrera continuó creciendo con resultados destacados en el baloncesto nacional, como el ascenso a la Liga Endesa con el Zunder Palencia y su paso por el Movistar Estudiantes, donde siguió demostrando su capacidad como técnico en proyectos exigentes y con aspiraciones de ascender a la ACB. Ahora regresa a Alicante con el reto de repetir ese impacto y liderar un nuevo ciclo que devuelva al equipo a la parte alta de la competición.