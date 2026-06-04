LeBron James debería renovar con los Lakers o incluso podría regresar a los Cleveland Cavaliers, pero los Golden State Warriors aparecieron como un nuevo candidato: la franquicia podría ofrecer alrededor de $15.1 millones a través de la excepción de nivel medio, sin necesidad de traspasar a nadie. Aun así, solo los Lakers pueden pagar cerca del salario máximo al astro de 41 años.

La jugada que los Warriors estudian entre bastidores

La especulación cobró fuerza a partir de un relato de Tim Kawakami, del San Francisco Standard. Según el periodista, Golden State tendría un camino para contratar a LeBron sin desmontar su roster. “Si maniobran el roster y la masa salarial lo justo, los Warriors podrían ofrecer a LeBron la excepción de nivel medio de no contribuyentes de lujo, de $15.1 millones“, escribió Kawakami. El detalle clave es la forma: sería una incorporación directa, sin traspasar piezas ni deshacerse de contratos pesados en el proceso.

En el plano de las relaciones, la idea se sostiene. LeBron es amigo declarado de Stephen Curry y Draymond Green, y su carrera es una secuencia de movimientos calculados para rodearse de otras estrellas. Unir al veterano con Curry, que sigue rindiendo a nivel de MVP, reabriría la ventana de título de Golden State por al menos una temporada más. Para un roster que terminó el año frustrado, la tentación existe.

REPORT: The Warriors are a “live” option for LeBron James and could offer him a $15.1M nontaxpayer MLE, per @timkawakami.



“I think the Warriors would be a very live option. Check that: I think the process has already started and the Warriors are a live option.” pic.twitter.com/PJ6H0HoIgG — Legion Hoops (@LegionHoops) June 2, 2026

Por qué los números no cuadran del lado de San Francisco

El obstáculo es el tamaño del cheque. $15.1 millones es una fracción de lo que LeBron cobró el último año, y haría falta mucha buena voluntad del astro para aceptar un recorte salarial de esa magnitud solo por afinidad. El propio Kawakami se encargó de enfriar la historia. “No creo que LeBron termine en los Warriors como el escenario más probable. Creo que todo está armado para que vuelva a los Lakers, la única opción capaz de pagar mucho más que $15.1 millones. Además, LeBron podría retirarse“, matizó el periodista.

El contexto deportivo de Golden State tampoco ayuda al discurso de “ventana abierta”. A mitad de la temporada pasada, el equipo traspasó por la estrella Jimmy Butler, seis veces All-Star, y cerró el año con buen ritmo. Las expectativas para 2025-26 eran altas. Sin embargo, el resultado fue decepcionante: apenas 37 victorias y ni siquiera una plaza en el play-in. Vender la idea de una remontada inmediata, con ese telón de fondo, requiere más que amistad en el vestuario.

La ventaja financiera que mantiene a los Lakers al frente

Es en el dinero donde la franquicia de Los Ángeles marca distancia. Los Lakers proyectan contar con alrededor de $50 millones en espacio salarial este verano, una munición que ningún otro pretendiente puede igualar. A modo de comparación, el equipo pagó $52.6 millones a LeBron en la temporada que acaba de terminar. En teoría, la directiva podría ofrecer al número 23 un valor cercano al salario máximo, cifra que haría que los $15.1 millones de los Warriors parecieran calderilla.

La cuestión es si los Lakers realmente querrán comprometer toda esa porción en un solo contrato. La lista de carencias en el roster es larga, y hay otros agentes libres de la propia casa que la franquicia pretende retener. Pagar cerca del máximo a un jugador de 41 años significaría renunciar a flexibilidad justo cuando el equipo necesita renovar piezas alrededor de Luka.

La ecuación que pasa por Austin Reaves

El nombre que complica el presupuesto responde al de Austin Reaves. El base en ascenso es prioridad de retención y, en el mercado, podría obtener una propuesta que alcance los $40 millones anuales. Si se suma eso al deseo de mantener a LeBron con un salario elevado, el espacio de $50 millones se evapora rápidamente. La directiva tendrá que elegir entre comodidad financiera futura y el mantenimiento del núcleo actual.

Es ese ajedrez lo que convierte la amenaza de Golden State en algo menos absurdo de lo que parece a primera vista. No porque los Warriors puedan igualar la oferta, sino porque la propia estructura salarial de los Lakers impone límites. Si Los Ángeles decide blindar el presupuesto y presentar un contrato más modesto, la excepción de nivel medio de otra franquicia deja de ser una broma y se convierte, como mínimo, en un punto de partida para una conversación.