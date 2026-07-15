¿Qué significa el recorte salarial de Reaves para los Lakers?

El ajuste, en la misma línea de la estrategia que la franquicia venía trazando durante esta offseason, apunta a liberar espacio salarial en la próxima.

La ingeniería detrás del descuento

No es la primera vez que los Lakers recurren a la creatividad contractual esta offseason. El acuerdo de Reaves se cerró antes de la apertura de la agencia libre, pero se revisó después de que la dirección concretó otras contrataciones y trazó el escenario por delante. Con el mapa más claro, ambas partes rediseñaron los números y el base aceptó dejar algunos millones sobre la mesa.

El mismo razonamiento aparece en el contrato de Sandro Mamukelashvili, estructurado con una rebaja en el segundo año. Dos documentos diseñados con el mismo objetivo: preservar margen en la nómina en un momento en que cada dólar cuenta. Cuando un equipo planifica con uno o dos años de antelación, ese tipo de estructura se convierte en herramienta, no en detalle.

Austin Reaves took a $5M paycut from his $180M deal to help give the Lakers financial flexibility 💰



(via Jovan Buha) pic.twitter.com/aLCMip0MNx — Basketball Forever (@bballforever_) July 14, 2026

Por qué la excepción de nivel medio lo cambia todo

La recompensa de esa ingeniería tiene nombre técnico: excepción de nivel medio no contribuyente. En la práctica, es el instrumento que permite a los Lakers ofrecer un contrato con un valor anual cercano a $15 millones en el verano de 2027, incluso operando sin espacio bajo el techo salarial.

Su alcance va más allá de firmar a un agente libre. La misma excepción puede usarse para absorber un salario en un traspaso dentro de ese rango, lo que amplía las opciones de refuerzo. Para un equipo que aspira al título, tener $15 millones de poder de fuego en el mercado es la diferencia entre observar la ventana y actuar sobre ella.

Un equipo por encima del techo durante toda la era Dončić

El contexto explica la urgencia. Los Lakers deberían operar por encima del techo salarial no solo durante el resto de esta temporada, sino probablemente a lo largo de toda la era Dončić. Las formas de mejorar el equipo de manera significativa serán limitadas, y cada una de ellas debe preservarse con cuidado.

En ese escenario, la excepción de nivel medio del próximo año se convierte en una de las pocas puertas anchas disponibles. Perder el acceso a ella por falta de algunos millones en la nómina sería desperdiciar la principal oportunidad de elevar el nivel del grupo en torno al astro esloveno. Fue exactamente para blindar esa puerta que los números de Reaves tuvieron que encogerse un poco.

El gesto de Reaves y su peso real

Vale la pena elogiar el gesto en su justa medida. Al final, es un millonario renunciando a algunos millones, y hay un límite para el crédito que se le puede dar a eso. Nadie necesita emocionarse por un jugador que aún va a cobrar casi $185 millones.

Aun así, no es habitual ver a un atleta aceptar este tipo de ajuste. La mayoría maximiza cada centavo disponible, y el margen que Reaves devolvió tiene un destino concreto: la posibilidad de que los Lakers lleguen más fuertes después. El base ya venía construyendo la imagen de alguien que quiere ganar vistiendo esta camiseta, y la firma refuerza ese discurso con un acto, no con una frase. La próxima offseason dirá si la dirección supo convertir ese espacio en un refuerzo de verdad.