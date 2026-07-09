Lakers y Hawks negocian un sign-and-trade por Kuminga: así funcionaría el acuerdo

El problema es fundamentalmente económico. Desde que los Hawks renunciaron a su opción de equipo de $24,3 millones sobre Kuminga, el jugador puede negociar libremente con cualquier equipo, y Los Ángeles ya le ha presentado un papel protagonista en su nuevo proyecto.

Según Khobi Price del California Post, el presidente y el entrenador de los Lakers quieren convertirlo en alero titular, capaz de completar la reconstrucción del equipo alrededor de Dončić. Una visión atractiva sobre el papel, especialmente tras la extensión de Austin Reaves y la llegada de Walker Kessler al juego interior.

Sin embargo, la propuesta salarial de los Lakers no está a la altura del rol deportivo prometido.

Una oferta considerada demasiado baja

Tras haber utilizado buena parte de su margen financiero para fichar a Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton y Kevon Looney, los Lakers tienen poco margen de maniobra. Su oferta rondaría los $10 millones por temporada.

Esa cifra es inferior a los salarios de Grimes ($13,9 millones) y Mamukelashvili ($13 millones), y está muy lejos de lo que Kuminga podría esperar en el mercado. Es difícil, en esas condiciones, convencer a un jugador de un rol estelar mientras se le ofrece un contrato de rotación.

El sign-and-trade con Atlanta, la vía más realista

Por eso, la opción más creíble sigue siendo un sign-and-trade con los Atlanta Hawks. Este mecanismo permitiría a Jonathan Kuminga firmar un contrato más sustancioso, mientras los Hawks recibirían una compensación en lugar de verle marcharse con las manos vacías.

REPORT: The Hawks have a preferred framework in place to execute a sign and trade that would send Jonathan Kuminga to the Lakers, per @khobi_price.



Hawks would receive:

Jarred Vanderbilt

2032 first-round pick swap



Lakers would receive:

Jonathan Kuminga pic.twitter.com/lUkq6aXqM4 — Legion Hoops (@LegionHoops) July 8, 2026

Según el California Post, Atlanta estaría abierto a una operación que envíe a Kuminga a Los Ángeles a cambio de Jarred Vanderbilt y una opción de intercambio sobre el pick de primera ronda del Draft de 2032. Los Lakers disponen también de tres elecciones de segunda ronda transferibles, que podrían servir como variable de ajuste en las negociaciones.

En este escenario, Jonathan Kuminga tendría que firmar por tres o cuatro temporadas, con el primer año completamente garantizado, conforme a las normas sobre los sign-and-trade. La gran pregunta es si los Lakers están dispuestos a sacrificar a Jarred Vanderbilt y el resto de su capital en el Draft, ya han comprometido en gran medida para fichar a Walker Kessler.