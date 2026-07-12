El estilo de Pedro Martínez puede empujar a este veterano del Real Madrid a una salida crítica

La llegada de Pedro Martínez al banquillo del Real Madrid continúa marcando la planificación deportiva del conjunto blanco. Mientras el club perfila la plantilla para la temporada 2026-27, varias decisiones importantes siguen pendientes de resolverse y mantienen abiertas algunas de las principales incógnitas del mercado madridista. El técnico catalán siempre intenta tener jugadores de un determinado perfil y algunos no encajan a pesar de su estatus en la entidad.

Pedro Martínez no ve a Sergio Llull en su Real Madrid

Una de las grandes incógnitas del mercado del Real Madrid es el futuro de Sergio Llull, que mantiene su intención de prolongar una temporada más su carrera en el conjunto blanco y seguir ampliando una trayectoria legendaria iniciada en 2007. A sus 38 años, el base menorquín acumula 19 temporadas en el primer equipo madridista, un palmarés con tres Euroligas, nueve Ligas Endesa y nueve Supercopas, además de compartir el récord de campañas disputadas en la máxima competición continental.

Sin embargo, tal y como informa Sport, la llegada de Pedro Martínez al banquillo ha abierto un escenario de incertidumbre. El técnico catalán apuesta por un baloncesto de ritmo alto, rotaciones intensas y una gran exigencia defensiva, un modelo en el que el veterano base no encaja de forma tan natural como en etapas anteriores.

La decisión sobre Sergio Llull y la planificación deportiva del Real Madrid

Aun así, la continuidad de Sergio Llull sigue sin estar decidida y forma parte de los asuntos que el Real Madrid deberá resolver antes del inicio de la pretemporada. El veterano capitán es uno de los pocos jugadores cuyo contrato ha finalizado este verano y, pese a su deseo de continuar, el club aún no ha hecho oficial ninguna decisión mientras Pedro Martínez analiza la plantilla con la que afrontará su primera campaña al frente del conjunto blanco.

Más allá del caso de Llull, el nuevo técnico hereda un bloque con buena parte de sus piezas bajo contrato. Jugadores como Facundo Campazzo, Walter Tavares, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Theo Maledon, Usman Garuba, Alberto Abalde, Andrés Feliz, Chuma Okeke, David Krämer o Gabriele Procida forman la base del proyecto, a la que ya se ha unido Jaime Pradilla. A ello se suma la incertidumbre sobre el futuro de Hezonja, pendiente de la NBA, e Izan Almansa, cuyo próximo destino también está por definirse.

Estadísticas Sergio Llull en el Real Madrid 25-26