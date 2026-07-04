El pívot del Real Madrid Baloncesto hace las maletas y tiene nuevo equipo: Adiós a su continuidad

La temporada del Real Madrid Baloncesto ha estado por debajo de las expectativas de aficionados y club. El conjunto ha tenido claros y oscuros, pero parece que la remodelación será importante. Uno de los grandes caballos de batalla de la entidad es el juego interior. Más allá de Tavares, ni Bruno Fernando, ni Alex Len, ni tan siquiera Mady Sissoko y Omer Yurtseven han convencido.

El Real Madrid Baloncesto lo sopesó para este mercado de fichajes, pero finalmente deja ir

El Real Madrid Baloncesto intentó virar el rumbo en varias ocasiones con su juego interior. En primer lugar, cortó a un cuestionado Bruno Fernando para acometer el fichaje de Alex Len. Más adelante, tras la plaga de lesiones que asoló su pintura, sumó a Mady Sissoko y Omer Yurtseven como temporeros. Ninguno de ellos acabó de carburar del todo, pero sí que parecía que la opción de mantener al francés sí que estaba sobre la mesa. El jugador tuvo destellos y verle con una pretemporada a sus hombros y más conocimiento colectivo del cuadro generaba inquietud.

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Durante unas semanas la continuidad de Mady Sissoko en el Real Madrid Baloncesto estuvo sobre la mesa, pero se fue apagando con el tiempo. Una de las noticias recientes en materia de mercado de fichajes es la que ha dado Álex Reyes, el jugador francés habría firmado ya por Besiktas. Los turcos son uno de los proyectos incipientes a nivel europea y preparan un salto Euroliga por todo lo alto.

¿Mady Sissoko por Usman Garuba?

Mady Sissoko llegó a la pintura blanca para ser ese center físico, con capacidad de correr la pista y facilidad para ir a contactos cerca de canasta. Si Omer Yurtseven llegaba un poco como sustituto de Alex Len, Mady Sissoko era un híbrido entre Tavares y Garuba. Un jugador taponador, con facilidad para ir a la ayuda en penetraciones y muy agresivo en continuaciones para machacar. Las incógnitas en el Real Madrid Baloncesto con Usman Garuba están ahí y, al menos por un tiempo, necesitarán suplirle.

OTRAS LIGAS || 🇹🇷 Mady Sissoko firma por el Besiktas tras su breve paso por el Real Madrid.



El pívot maliense reforzó a los blancos en los playoffs de la Liga Endesa.



ℹ️ 6 puntos, 4.7 rebotes y 0.7 tapones en ACB.#ExACB pic.twitter.com/l2ZulJ5jW2 — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) July 4, 2026

El que fuera temporero del Real Madrid Baloncesto, Mady Sissoko, no será su relevo. Sin embargo, aún está por ver como configurará la plantilla la nueva dirección deportiva. La gran mayoría de equipos ya han cerrado incorporaciones, mientras que el cuadro madridista ha estado en stand by por esa revolución en los despachos que ha vivido. Sin embargo, con la secretaría técnica ya estructurada y la llegada de Pedro Martínez para pilotar la nave podría empezar a moverse. Todo apunta a que Jaime Pradilla sería el primero.