El fichaje bomba de Yabusele por Panathinaikos deja este regalo económico al Real Madrid 

El mercado de la Euroliga sigue dejando movimientos destacados en las últimas semanas, con varios fichajes de primer nivel que están agitando el panorama europeo. Más allá del impacto deportivo, algunas de estas operaciones también generan beneficios indirectos para otros clubes, como es el caso del Real Madrid, que se ha visto favorecido económicamente por uno de los traspasos recientes.

El Real Madrid recibe dinero por el fichaje de Yabusele

El fichaje de Guerschon Yabusele por el Panathinaikos no solo supone su regreso al baloncesto europeo y uno de los grandes movimientos del mercado de la Euroliga, sino que también deja un ingreso para el Real Madrid. El club blanco percibirá alrededor de 650.000 euros por la operación, una cantidad vinculada a compromisos económicos pendientes del jugador desde su anterior salida.

Según explicó el comentarista Vasilis Papatheodorou, este dinero corresponde a una parte de la cláusula que Yabusele aún debía abonar y que no se había completado en su momento. De este modo, el traspaso al conjunto griego permite al Real Madrid recuperar ese importe pendiente.

Los detalles del fichaje de Yabusele por el Panathinaikos

Guerschon Yabusele ha decidido poner fin a su etapa en la NBA y regresar al baloncesto europeo de la mano del Panathinaikos. El ala-pívot francés firmará un contrato por tres temporadas a cambio de unos 15 millones de euros, lo que le sitúa entre los jugadores mejor pagados de la Euroliga.

Su aventura en la NBA, sin embargo, no ha tenido el impacto esperado. En sus dos últimas temporadas ha promediado 6,2 puntos y 3,5 rebotes en poco más de 16 minutos por partido, cifras discretas para un jugador llamado a tener mayor protagonismo. La falta de regularidad y continuidad en su rendimiento, unida a las exigencias físicas y competitivas de la liga estadounidense, han impedido que termine de consolidarse en la mejor liga del mundo.