Se acabó el caso y el Real Madrid se queda sin Juancho Hernangómez

Juancho Hernangómez llevaba mucho tiempo en la agenda del Real Madrid, incluso desde que decidió poner fin a su etapa en la NBA para regresar al baloncesto europeo. Durante este verano, los rumores sobre un posible fichaje por el conjunto blanco no han dejado de sucederse, pero la realidad es que la operación ha quedado definitivamente descartada.

Juancho Hernangómez toma la decisión defitinita

Tras poner fin a su aventura en la NBA, donde pasó por Nuggets, Timberwolves, Celtics, Spurs, Jazz y Raptors, Juancho Hernangómez regresó a Europa en 2023 para unirse a Panathinaikos. Allí se convirtió en uno de los pilares del equipo campeón de la Euroliga en 2024 y todo apunta a que continuará vistiendo la camiseta verde durante mucho tiempo.

Según informa SDNA y confirmó el propio presidente Dimitris Giannakopoulos, Juancho Hernangómez ampliará su contrato hasta 2030 tras alcanzar un acuerdo con el conjunto ateniense, a falta de dar oficialidad a la ampliación. El internacional español seguirá siendo una de las piezas clave del proyecto que dirigirá Zeljko Obradovic.

Con su anterior contrato vigente hasta 2027, clubes como Valencia Basket y Real Madrid ya dan por imposible la incorporación del alero, cuyo futuro queda ligado a Panathinaikos a largo plazo.

Dimitris Giannakopoulos dejó clara la postura del Panathinaikos respecto a Juancho Hernangómez. “¿Quién va a dejar escapar a Juancho? Le dije que escribiera en un papel: ‘Queremos que juegues con nosotros todo el tiempo que quieras. La decisión está en tus manos’. Lo firmamos y le pedí que él completara el resto“, explicó el propietario del club griego, evidenciando la total confianza depositada en el internacional español.

De menos a más en Panathinaikos

Llegó a Atenas como uno de los grandes fichajes procedentes de la NBA y, con el paso de las temporadas, se ha ganado el cariño de la afición de Panathinaikos hasta convertirse en uno de sus grandes referentes. Sus primeros meses a las órdenes de Ergin Ataman no fueron sencillos, pero terminó asentándose como una pieza indispensable en el engranaje del equipo, contribuyendo de forma decisiva a la conquista de la Euroliga.

La pasada temporada promedió 8 puntos, 6,5 rebotes y 24 minutos por partido en la máxima competición continental. Ahora, con Zeljko Obradovic al frente del banquillo, queda por ver cuál será el protagonismo que tendrá Juancho en un proyecto construido con un único objetivo: volver a conquistar la Euroliga.