Modo offseason ya activado en el Real Madrid tras las elecciones en las que Florentino Pérez volvió a imponerse. Apenas una hora después de la dura eliminación en cuartos de final ante La Laguna Tenerife, el club cierra una temporada sin títulos y abre la puerta a un verano cargado de incertidumbre. El primer gran foco está en el banquillo, con la continuidad de Sergio Scariolo en el aire tras completar su primera temporada de un contrato de tres años, mientras comienzan a multiplicarse los rumores sobre posibles cambios en la plantilla.

¿Continuidad de Sergio Scariolo?

Todo apunta a que Sergio Scariolo continuará al frente del primer equipo de baloncesto del Real Madrid. Se trata de una decisión respaldada por Florentino Pérez y, según informa MARCA, el técnico afrontará así su segundo año de contrato. No obstante, su continuidad podría venir acompañada de ajustes en su cuerpo técnico durante el verano, en un contexto de posibles movimientos en la plantilla, tanto en forma de fichajes como de salidas, que se esperan en las próximas semanas.

Sergio Scariolo, tras una temporada sin títulos, pasará a formar parte de un grupo muy reducido de entrenadores que lograron mantenerse en el cargo pese a no ampliar el palmarés del club en ese curso. En esa lista figuran nombres como Lolo Sainz (1982-83), Zeljko Obradovic (1995-96), el propio Scariolo en su etapa de 2000-01, Joan Plaza (2007-08) y Ettore Messina (2009-10), todos ellos capaces de evitar la destitución a pesar de un año sin éxitos.

Dos salidas seguras

Hasta hace apenas unos meses no se contemplaba una gran remodelación en la plantilla del Real Madrid, pero todo ha cambiado y ya es evidente que tanto Yurtseven como Kramer abandonarán la entidad blanca en busca de nuevos destinos. El jugador alemán no ha llegado a consolidarse como una pieza relevante en la rotación de Scariolo, mientras que Yurtseven aterrizó para reforzar el juego interior y cubrir las bajas por lesión en el tramo final de la temporada.

Trey Lyles quiere regresar a la NBA

Sin embargo, una de las salidas que más impacto podría tener en el roster blanco es la de Trey Lyles. El interior estadounidense ha terminado por consolidarse como una pieza diferencial, convirtiéndose esta temporada en uno de los mejores ‘cuatros’ de la Euroliga. El Real Madrid ha trasladado una propuesta para su continuidad, aunque esta no alcanza las ofertas de otros equipos europeos. Aun así, el gran objetivo de Lyles pasa por regresar a la NBA, donde ya acumuló 650 partidos a lo largo de diez temporadas.

Pocius mira de manera directa a Estados Unidos

La mano derecha de Sergio Rodríguez en los despachos, Pocius, lleva semanas trabajando en distintas opciones de fichajes procedentes de Estados Unidos, ya sea desde la NBA o la G League, dentro de una estrategia similar a la aplicada hace un año con incorporaciones como Chuma Okeke o el propio Lyles. Este modelo de planificación ha dado buenos resultados y se ve reforzado tras conocerse que tanto Deck como Okeke no ocuparán plaza de extracomunitario en la temporada 2026-27, lo que abre aún más el abanico de movimientos para el club.