El Real Madrid de baloncesto se despidió de la Liga Endesa en los cuartos de final tras caer ante La Laguna Tenerife, octavo clasificado, por 95-107 en el Movistar Arena. La derrota pone fin a una racha de 18 años sin quedar eliminado en esta ronda inicial de la ACB y certifica una temporada para el olvido en el club blanco. Por primera vez en quince años, ni la sección de baloncesto ni la de fútbol han logrado conquistar un solo título.

Los datos de la temporada del Real Madrid 2025-26

La temporada deja 86 partidos del Real Madrid disputados por los de Scariolo, con 58 victorias, 28 derrotas y sin títulos, pese a estar muy cerca de vencer en la final de Euroliga de Atenas. Los datos totales son los siguientes:

Balance en Supercopa: 1-1

Balance en Copa del Rey: 2-1

Balance en Euroliga: 28-16

3 finales y ningún título

67% en victorias (peor porcentaje de victorias desde el curso 2015-16)

Con el curso ya terminado, se abre un verano de máxima incertidumbre. Sergio Rodríguez, junto a Pocius, al frente de la dirección deportiva, deberá tomar decisiones clave para redefinir el proyecto. Y entre todas ellas sobresale una pregunta que ya planea sobre el futuro inmediato del equipo: ¿continuará Sergio Scariolo al frente del banquillo madridista?

La continuidad de Sergio Scariolo

La eliminación en cuartos de final, después de haber terminado como líder de la fase regular y enfrentarse al octavo clasificado, abre el primer gran debate del verano en el Real Madrid: la continuidad de Sergio Scariolo y de su cuerpo técnico. El técnico italiano, que tiene contrato en vigor, evitó pronunciarse sobre su futuro tras la derrota ante La Laguna Tenerife.

“No es una pregunta para mí. Tengo tres años de contrato. Es una pregunta para el club”, señaló Scariolo al término del encuentro, dejando la decisión en manos de la dirección deportiva.

El Real Madrid estuvo a un paso de conquistar la Euroliga, pero la histórica eliminación ante La Laguna Tenerife ha cambiado por completo el panorama. Encajar 107 puntos en el partido decisivo y perder dos encuentros en el Movistar Arena han dejado al descubierto las grietas de un proyecto que cierra el curso sin títulos. El horizonte se presenta ahora lleno de incertidumbre para el conjunto blanco, que además ya sabe que no estará presente en la Supercopa de 2026, prevista en Badalona, un síntoma más de una temporada que ha terminado muy lejos de las expectativas generadas.

¿Qué sucederá con Campazzo?

Su legado en la historia reciente de la sección es incuestionable. El base argentino ha sido una pieza fundamental para explicar los éxitos del Real Madrid durante la última década, pero su rendimiento en los momentos decisivos de esta temporada ha vuelto a situarlo en el centro del debate.

Campazzo no logró imponer su jerarquía en la serie ante La Laguna Tenerife, donde fue claramente superado por Marcelinho Huertas y Mills en diferentes tramos de la eliminatoria, y tampoco encontró su mejor versión en la final de la Euroliga frente a Olympiacos. A sus 35 años, y con interrogantes sobre su futuro a medio plazo, todo apunta a que el Real Madrid deberá reforzar la dirección de juego con un base capaz de asumir galones de titular. En ese escenario, Campazzo podría evolucionar hacia un rol diferente, manteniendo su importancia en la rotación pero con un mayor protagonismo desde el banquillo.

¿Seguirá Trey Lyles?

Su continuidad es una de las grandes carpetas abiertas en los despachos del Real Madrid. El ala-pívot estadounidense termina contrato este verano, concretamente el 30 de junio, y su rendimiento no ha pasado desapercibido en el mercado, donde varios equipos de Euroliga siguen de cerca su situación.

Ante La Laguna Tenerife volvió a demostrar su importancia, firmando una serie de 11,7 puntos y siete rebotes por partido y confirmando que su adaptación al baloncesto europeo ha sido plena. El club blanco ha trabajado durante meses para intentar asegurar su renovación, pero la competencia será feroz. Sobre la mesa existen ofertas económicamente más atractivas y, a día de hoy, todo apunta a que su futuro podría estar lejos de Madrid y ligado a otro proyecto de Euroliga.

Tavares necesita un compañero de garantías

Las lesiones de Tavares, Garuba y Len condicionaron por completo los planes de Sergio Scariolo en el tramo decisivo de la Liga Endesa. La llegada de refuerzos durante estas últimas semanas de temporada no logró resolver un problema que el Real Madrid arrastra desde la salida de Vincent Poirier: encontrar un pívot capaz de complementar y aliviar la carga del gigante caboverdiano.

El club considera prioritario reconstruir una pareja interior de garantías alrededor de Tavares, recuperando una fórmula que dio grandes resultados en el pasado. Ninguna de las apuestas realizadas tras la marcha de Poirier ha terminado de consolidarse y la continuidad de Len tampoco está asegurada. Por ello, todo apunta a que el Real Madrid volverá a acudir al mercado en busca de una referencia interior capaz de elevar el nivel competitivo de la pintura blanca.

Fichaje de un escolta tirador

Han pasado varios años desde la retirada de Jaycee Carroll, pero el Real Madrid sigue sin encontrar un heredero capaz de replicar su impacto. Desde entonces, diferentes perfiles han intentado ocupar ese rol de especialista exterior, aunque ninguno ha conseguido asentarse ni ofrecer el rendimiento esperado de forma continuada.

La búsqueda de un tirador diferencial vuelve a aparecer como una de las prioridades del próximo verano. Una necesidad que se suma a otras posiciones que el club estudia reforzar, como la dirección de juego y el puesto de pívot. Además, en las últimas semanas han cobrado fuerza los rumores sobre un posible interés en Juancho Hernangómez, una operación que añadiría todavía más movimiento a un mercado que se presenta especialmente intenso para la dirección deportiva blanca.