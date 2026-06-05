El final de temporada en Liga Endesa del Real Madrid Baloncesto, a pesar de su irrelevancia clasificatoria, sacudía la moral blanca. Además, la plaga de lesiones que asolaba el juego interior madridista tampoco ayudaba a afrontar unos playoffs ACB. En este contexto, con ánimo de virar el rumbo llegaron Mady Sissoko y Omer Yurtseven.

El Real Madrid Baloncesto ya tiene pívot

El aterrizaje de Mady Sissoko en el Real Madrid Baloncesto generó cierto consenso. Su rol de especialista facilitaba la adaptación rápida al conjunto. Sin embargo, con muchas más dudas desembarcó Omer Yurtseven. El griego traía cierta vitola de mal defensor y un rendimiento bajo en sus últimas actuaciones en Panathinaikos. Su inicio, con expulsión incluida frente a Manresa y derrota en el Game 1 de los playoffs ACB no facilitó un cambio de percepción.

💪 Llegar… y ser CLAVE en la victoria del @RMBaloncesto que fuerza el tercer partido de cuartos de final.



Bajo los aros, OMER YURTSEVEN sumó 1⃣4⃣ puntos y 2⃣2⃣ de valoración para devolver la serie a Madrid.



¡Su PRIMER GRAN PARTIDO como jugador blanco!#PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/wXHhsVkH1u — Liga Endesa (@ACBCOM) June 5, 2026

El segundo partido de los playoffs ACB del Real Madrid Baloncesto han sido un volantazo en muchos sentidos. La autoridad de la victoria despejó dudas con el equipo, pero es que además la eficiencia de Omer Yurtseven ha hecho que muchos ya crean en su fichaje. En 15 minutos de juego acumuló 22 de valoración, solo superado por Hezonja.

Un buen contexto en estos playoffs ACB para Omer Yurtseven

El jugador griego es un perfil técnico. Omer Yurtseven es un jugador muy grande, pero destaca más por su finura técnica y entendimiento del juego que por la agresividad o dureza. El Real Madrid Baloncesto en el primer partido de playoffs ACB trató de castigar la agresividad canaria defensiva en pick and roll con mucha precipitación. El nuevo center blanco dejó buenos números, pero como el equipo no impuso su ataque, se le vieron más dificultades contra su small ball, que ofensivamente.

En el segundo partido de estos playoffs ACB el Real Madrid Baloncesto supo tener mucha más paciencia. Los blancos no cayeron en la trampa y castigaron arrastrando las ventajas que los 2c1 canarios generaban. Los jugadores de La Laguna Tenerife corrían detrás del balón constantemente y, aunque los madridistas tenían muchas opciones de finalizar jugada, llevaban la ventaja hasta el final, que en muchos casos eran canastas sin oposición. En un entramado mucho más coral y elaborado Omer Yurtseven destacó más.