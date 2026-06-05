Hace apenas 48 horas, el Real Madrid abandonaba el Movistar Arena aturdido después de dejar escapar siete puntos de ventaja en los últimos cuarenta segundos y ceder el factor cancha ante La Laguna Tenerife. La sensación era la de un equipo al borde del precipicio, obligado a ganar en una de las pistas más difíciles de la Liga Endesa para evitar una eliminación prematura. La respuesta fue tan contundente como inesperada: 118 puntos, una exhibición ofensiva histórica y una victoria por 35 puntos de diferencia que devuelve la eliminatoria a Madrid y recuerda por qué los blancos terminaron la fase regular como líderes de la competición.

EL REAL MADRID PERDIÓ ALGO MÁS QUE EL FACTOR CANCHA

La derrota del primer partido no solo colocó al Real Madrid al borde de la eliminación. También rompió una sensación de control que había acompañado al equipo durante buena parte del tramo final de temporada. Los de Sergio Scariolo llegaron a dominar por siete puntos a falta de apenas cuarenta segundos para el final, pero un cierre extraordinario de Jaime Fernández cambió por completo el guion de la eliminatoria.

Más allá del resultado, el encuentro dejó una conclusión preocupante para el conjunto blanco: cuando el partido entró en territorio de máxima tensión, Tenerife encontró respuestas y el Madrid no. La serie se trasladó al Santiago Martín con la obligación de reaccionar de inmediato para evitar una eliminación que dejaría al club sin títulos esta temporada.

TENERIFE HA ENCONTRADO LA FORMA DE INCOMODAR A LAS ESTRELLAS BLANCAS

Otro de los grandes éxitos tácticos de Txus Vidorreta fue reducir el impacto de algunos de los referentes ofensivos madridistas. Especialmente significativo fue el trabajo defensivo sobre Mario Hezonja, sometido constantemente a ayudas, cambios y situaciones de dos contra uno que limitaron su capacidad para decidir cerca del aro.

Al mismo tiempo, Tenerife mantuvo una defensa agresiva sobre líneas de pase y consiguió evitar que el balón llegara con comodidad a muchas de las ventajas que normalmente generan los blancos. El resultado fue un partido mucho más incómodo de lo habitual para un equipo acostumbrado a imponer condiciones desde el talento individual.

JAIME FERNÁNDEZ Y PATTY MILLS: LOS ACTORES SECUNDARIOS QUE HAN CAMBIADO LA SERIE

Las eliminatorias suelen decidirse por las estrellas, pero esta serie entre Real Madrid y La Laguna Tenerife ha encontrado protagonistas inesperados. En el primer asalto fue Jaime Fernández quien cambió el rumbo de la eliminatoria cuando parecía completamente decantada del lado blanco. El escolta madrileño firmó una actuación memorable en el tramo final del encuentro disputado en el Movistar Arena, anotando 17 puntos en apenas cinco minutos y culminando la remontada canaria con el triple que silenció al pabellón y colocó a los de Txus Vidorreta a una victoria de las semifinales.

La respuesta madridista en Tenerife también encontró uno de sus principales apoyos lejos de los focos habituales. Patty Mills apareció cuando el encuentro todavía transitaba por una peligrosa igualdad y castigó cada intento de reacción local con puntos y experiencia. El veterano australiano aportó amenaza exterior, ritmo y serenidad en los momentos en los que el Madrid necesitaba consolidar sus ventajas. A pesar de su buen segundo partido, su equipo no lo acompañó. Dos jugadores que partían por detrás de nombres como Huertas, Hezonja, Campazzo o Deck han terminado convirtiéndose en símbolos de una eliminatoria que llegará igualada al tercer partido gracias a sus apariciones decisivas.

EL MADRID TRANSFORMÓ LA URGENCIA EN UNA EXHIBICIÓN HISTÓRICA

Si el primer partido dejó dudas, nervios y una sensación de oportunidad desperdiciada, el segundo fue todo lo contrario. El Real Madrid convirtió una situación límite en una demostración de fuerza pocas veces vista en un playoff de la Liga Endesa. Después de un primer cuarto igualado, los de Sergio Scariolo comenzaron a abrir diferencias desde la defensa, dominaron el rebote y encontraron soluciones ofensivas desde prácticamente cualquier posición. Hezonja volvió a liderar, Deck castigó cerca del aro, Llull aportó experiencia en los momentos clave y la segunda unidad mantuvo el nivel sin que Tenerife encontrara respuestas para frenar la avalancha blanca.

La diferencia fue creciendo de forma constante hasta alcanzar dimensiones inesperadas para un partido de estas características. Los 118 puntos anotados por el Real Madrid suponen la mejor marca ofensiva de la historia del club en un encuentro de playoff ACB y reflejan a la perfección el nivel mostrado por los blancos en el Santiago Martín. Lo que dos días antes parecía una crisis deportiva capaz de poner fin a la temporada se transformó en una victoria por 35 puntos de diferencia que rompe una racha de seis derrotas consecutivas en Liga Endesa, devuelve la eliminatoria al Movistar Arena y recuerda que, cuando encuentra continuidad en su juego, el líder de la fase regular sigue siendo uno de los equipos más temibles del baloncesto europeo.

EL TERCER PARTIDO QUE NADIE ESPERABA

Hace apenas dos días, el Real Madrid parecía caminar hacia una eliminación tan inesperada como dolorosa. La derrota del primer partido, unida a la forma en la que se produjo, colocó a los de Sergio Scariolo contra las cuerdas y abrió la puerta a una de las mayores sorpresas de estos cuartos de final. La Laguna Tenerife había conseguido lo más difícil: asaltar el Movistar Arena, romper el factor cancha y llevar la serie a un Santiago Martín dispuesto a celebrar una clasificación histórica para semifinales.

Sin embargo, la contundente respuesta madridista ha cambiado por completo el escenario. La eliminatoria regresará a Madrid con todo por decidir y con las sensaciones radicalmente opuestas a las que existían tras el primer encuentro. Tenerife ya ha demostrado que tiene argumentos para competir y ganar a los blancos, mientras que el Real Madrid ha recordado en Canarias por qué terminó la fase regular como líder de la Liga Endesa. Después de dos partidos completamente distintos, la serie se resolverá en un tercer y definitivo asalto donde ya no habrá margen para errores ni segundas oportunidades.