La victoria de La Laguna Tenerife en el primer partido del playoff ha sacudido la eliminatoria y cambia por completo el guion previsto. El conjunto tinerfeño golpeó primero ante un Real Madrid que se ve ahora obligado a reaccionar si no quiere complicarse la serie desde el inicio. Más allá del resultado, el encuentro deja actuaciones a destacar con matices tácticos interesantes.

La importancia de Jaime Fernández para derribar al Real Madrid

Jaime Fernández firmó una actuación decisiva en el primer partido del playoff de la Liga Endesa entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife, en el que los de Vidorreta ganaron por 97-98. El base-escolta madrileño fue determinante en el último cuarto: anotó 17 puntos en apenas 5:44 de juego, con una eficacia altísima (4/5 en triples y 5/6 desde el tiro libre en ese tramo), cambiando por completo el ritmo del encuentro cuando parecía decidido.

El Real Madrid llegó a tener el partido prácticamente ganado, con siete puntos de ventaja a falta de unos 40 segundos (96-89), pero el cierre de Jaime Fernández fue demoledor. Encadenó canastas clave, incluido el triple que dio la vuelta al marcador a pocos segundos del final, culminando una remontada que puso el 0-1 en la serie para La Laguna Tenerife y dejó muy tocado al equipo de Scariolo.

La táctica de La Laguna Tenerife que sentencia al Real Madrid

Tal y como hemos analizado en Solobasket, la táctica de La Laguna Tenerife bajo la dirección de Txus Vidorreta se basó en una mezcla de lectura táctica y sorpresa en los momentos decisivos. En la última posesión, con el partido en 97-98, el equipo no recurrió a su habitual bloqueo indirecto para tiradores (su sistema más reconocible), sino a una acción de dos bloqueos fantasma que desajustaron por completo a la defensa del Real Madrid.

El resultado fue claro: Jaime Fernández recibió la bola con una pequeña ventaja sobre su defensor, Abalde, y lanzó un triple limpio que decidió el partido. Más allá de la jugada final, el plan de Vidorreta se sostuvo en el control de las principales amenazas del rival. El técnico cargó defensivamente sobre Mario Hezonja con ayudas constantes y dos contra uno en situaciones de poste, forzándole a tomar decisiones incómodas y reduciendo su impacto anotador en un tramo en el que venía siendo clave en la serie. A la vez, el equipo defendió muy alto las líneas de pase y cerró bien el aro en los minutos finales.

Estadísticas de Jaime Fernández en ACB