Como viene ocurriendo desde hace varios años, Mario Hezonja podría regresar a la NBA, ya que dispone de una cláusula en su contrato que se lo permite. En los últimos días, el agente del croata no ha dejado de alimentar el suspense, mientras el escolta de 31 años sigue siendo uno de los mejores jugadores de Europa con el Real Madrid: cerca de 16 puntos de promedio en la liga española y más de 13 en Euroliga.

¿Una segunda oportunidad al otro lado del Atlántico?

“En cuanto a Mario Hezonja, todo sigue abierto”, declaró Misko Raznatovic, bien implantado en Estados Unidos con Nikola Jovic, Nikola Topic y Karlo Matkovic como clientes. “Está bajo contrato con el Real Madrid por algunos años más, aunque dispone de una cláusula para unirse a la NBA. Como saben, ya jugó allí, pero era más joven. Actualmente es uno de los jugadores más dominantes en Euroliga, y jugadores así han tenido oportunidades en los últimos años, como Nigel Hayes-Davis, Vasilije Micic o Sasha Vezenkov. No descarto en absoluto la posibilidad de que vuelva a la NBA, pero estas decisiones suelen llegar más tarde, porque los equipos esperan primero al resultado del Draft. Así que no podemos sacar conclusiones por ahora, pero las posibilidades son reales y mucho más altas de lo que se imagina.”

Elegido en el puesto 5 del Draft de 2015, Mario Hezonja no ha pisado una cancha de la NBA desde el verano de 2020, durante la “burbuja” de Orlando post-Covid-19. Tras pasar por el Magic, los Knicks y los Blazers, nunca cumplió las expectativas (6,9 puntos, 3,1 rebotes y 1,3 asistencias de promedio en su carrera, con un 32% en triples), pero desde entonces ha recuperado la confianza en Grecia, Rusia y España.

⚪ Sergio Scariolo y la opción NBA de Mario Hezonja



"Todo el mundo es un profesional. Mario (Hezonja) tiene una salida NBA en un momento dado del verano y todo el mundo es consciente de ello. Está haciendo una buena temporada y no sé que decisión tomará". pic.twitter.com/K73lxluc5D — Rumores de Basket ⚪🟡 (@rumoresBasket) April 5, 2026

La cláusula que lo cambia todo

Vinculado al Real Madrid de Sergio Scariolo hasta 2029, “Super Mario” dispondría de una cláusula de $850.000 que habría que activar antes de una fecha determinada (probablemente a lo largo de julio, como cada año) para que pueda eventualmente regresar a Estados Unidos.

“Mario tiene una cláusula de salida hacia la NBA para este verano y todo el mundo lo sabe”, añadió el antiguo seleccionador de España y exasistente de los Raptors campeones en 2019. “Está haciendo una muy buena temporada y no sé cuál será su decisión. Estamos plenamente concentrados en el presente. […] Es más bien una pregunta para la dirección porque, por mi parte, estoy enfocado en la competición.”