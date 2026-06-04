El mercado ACB comienza a agitarse con fuerza a medida que los equipos perfilan sus plantillas para la próxima temporada. Entre renovaciones estratégicas, posibles salidas y fichajes en disputa, uno de los rumores más destacados de la última semana ha girado en torno a una operación que ha enfrentado a varios clubes importantes de la competición, saliendo Río Breogán como gran vencedor con una renovación clave.
Río Breogán cierra la renovación de Danko Brankovic
El Río Breogán ha realizado un movimiento clave en el mercado ACB al asegurar la continuidad de Danko Brankovic por una temporada más, apostando por mantener a uno de sus jugadores más influyentes. El pívot croata se ha consolidado como una pieza importante dentro del equipo, con promedios de 11,3 puntos y 4,9 rebotes por partido.
Esta renovación refleja la intención del Río Breogán de dar estabilidad a su proyecto deportivo, manteniendo un bloque de jugadores clave. Con varias continuidades ya confirmadas, el equipo busca afrontar la próxima temporada con una base sólida y cohesionada, además de intentar pelear por un objetivo más ambicioso que no sea solo la permanencia en la ACB.
Río Breogán gana el pulso a clubes ACB por Danko Brankovic
El Río Breogán ha logrado imponerse en el mercado al asegurar la continuidad de Danko Brankovic, frustrando así las intenciones de clubes ACB como La Laguna Tenerife y el Joventut Badalona, que habían mostrado un fuerte interés en hacerse con sus servicios. El conjunto gallego ha movido ficha con rapidez para blindar a su pívot, asegurando a una de las piezas más importantes del proyecto junto a Luis Casimiro, quien también renovó por un año más.
Tanto Tenerife como Joventut veían en el croata un refuerzo ideal para su juego interior por distintas razones. El equipo canario buscaba un jugador eficiente y sólido que encajara en su sistema colectivo, mientras que la Penya necesitaba reforzar la pintura tras varios problemas físicos en esa posición. Sin embargo, el Breogán ha sabido convencer al jugador apostando por su continuidad y protagonismo, ganando así una importante “batalla” en el mercado ACB.
Mejores cinco partidos de Danko Brankovic en Río Breogán
- UCAM Murcia: 20 puntos, 8 rebotes, 0 asistencias
- Gran Canaria: 15 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia
- Unicaja Málaga: 16 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias
- UCAM Murcia: 19 puntos, 11 rebotes, 0 asistencias
- Bilbao Basket: 16 puntos, 7 rebotes, 0 asistencias