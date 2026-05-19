El mercado de la Liga Endesa empieza a moverse con intensidad de cara a la próxima temporada, con varios clubes ya trabajando en la planificación de sus plantillas. Las buenas actuaciones de jugadores que han destacado este curso ha llamado la atención de equipos con mayores aspiraciones, que buscan reforzarse con perfiles jóvenes, físicos y con margen de crecimiento. En este contexto,Joventut Badalona y La Laguna Tenerife han puesto sus ojos en Río Breogán.

Danko Brankovic atrae el interés en el mercado ACB de equipos como Tenerife y Joventut

El nombre de Danko Brankovic ha irrumpido con fuerza en el mercado ACB tras su gran temporada con el Río Breogán, despertando el interés de varios clubes importantes como el Joventut Badalona o La Laguna Tenerife, tal y como ha avanzado Radio Lugo Cadena SER. El pívot croata, en su primer año en el baloncesto español, ha demostrado ser un interior muy eficiente cerca del aro, con capacidad para proteger la pintura y aportar solidez en ambos lados de la cancha.

En la temporada 2025-26, Brankovic ha firmado unos sólidos números de 11,3 puntos, 5 rebotes y 1,1 tapones por partido en la Liga ACB, con un notable 63% en tiros de campo. Estas cifras, unidas a su impacto defensivo y a su crecimiento en minutos (más de 16 por encuentro), explican por qué su nombre empieza a sonar con fuerza para dar el salto a un proyecto más ambicioso dentro de la Liga Endesa.

¿Por qué Danko Brankovic es un interior valorado en el mercado ACB?

El interés de clubes como el Joventut Badalona y La Laguna Tenerife por Danko Brankovic tiene lógica por su perfil y contexto. En el caso del Joventut, las recientes lesiones de jugadores importantes en la pintura han dejado al equipo muy debilitado en esa posición, por lo que incorporar un pívot joven, físico y con capacidad de impacto inmediato como el croata sería clave para reforzar la rotación interior de cara al próximo curso.

Por su parte, La Laguna Tenerife busca interiores móviles y eficientes que encajen en su juego colectivo, y Brankovic destaca precisamente por su capacidad para finalizar cerca del aro, proteger el rebote y aportar solidez defensiva sin necesidad de un gran volumen de juego ofensivo. En el Río Breogán, el croata se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema del equipo. Es el referente interior, liderando al conjunto en rebotes y tapones, además de ser uno de los jugadores más valorados de la plantilla.

Números de Danko Brankovic en ACB con Río Breogán