Los Lakers llegan al receso con un cap space proyectado de decenas de millones de dólares, pero el camino para reconstruir el equipo alrededor de Luka Dončić pasará mucho más por el mercado de traspasos que por la agencia libre. La franquicia tiene tres picks de primera ronda negociables y dos objetivos ya identificados en New Orleans.

Por qué la agencia libre no resuelve el problema de los Lakers

El panorama de agentes libres de la NBA en 2025-26 no entusiasma a quien necesita refuerzos inmediatos. La lista de jugadores capaces de marcar una diferencia real es corta, y buena parte de ellos llega al mercado como restricted free agents, lo que significa que su equipo actual tiene derecho a igualar cualquier oferta. Para los Lakers, perseguir un nombre con esa etiqueta implica pagar caro por una ventana que puede cerrarse antes de que haya firma.

El perfil que busca la dirección tampoco abunda. Según el reportaje de The Athletic, el foco está en aleros atléticos capaces de defender dos posiciones y en pívots productivos con presencia defensiva. Es la combinación clásica que sostiene a los equipos competitivos en el Oeste, y es exactamente lo que falta en la rotación actual.

Per Dan Woike of The Athletic:



"Doncic has had regular contact with new Lakers owner Mark Walter and has been impressed with the level of communication, league sources said."



Pelinka also confirmed during exit interviews he's been in CONSTANT communication with Luka about… pic.twitter.com/PtZtoWSkDc — 𝐏𝐮𝐫𝐩𝑮𝒐𝒍𝒅 🏆 (@PurpGoldLakers) May 18, 2026

El arsenal de picks: 2026, 2031 y 2033

La buena noticia es que la llegada de Dončić a Los Ángeles tuvo un efecto colateral positivo para la ingeniería del equipo: la franquicia recuperó parte del control sobre su propio futuro. Los Lakers pueden incluir tres picks de primera ronda en paquetes de traspaso, cada una con un peso diferente.

“Fuentes de la liga y del propio equipo afirman que esperan ver a los Lakers activos en el mercado de traspasos“, escribieron Woike y Amick. “La franquicia puede mover las picks de primera ronda de 2031 y 2033, además de la elección número 25 del Draft de 2026.”

Son tres activos con plazos y valores distintos. La número 25 de este año es un recurso de cortísimo plazo, útil en un traspaso por un jugador ya hecho. Las picks de 2031 y 2033 tienen lo que el mercado llama valor de “dark pick”: nadie sabe dónde estarán los Lakers dentro de cinco o siete temporadas, y esa incertidumbre es precisamente lo que los rivales quieren tener sobre la mesa. La Stepien Rule, que prohíbe a un equipo quedarse sin pick de primera ronda en dos drafts consecutivos, sigue siendo el techo natural de cualquier paquete, pero los Lakers aún tienen margen para acumular dos picks en una misma operación.

Murphy III y Herb Jones: los dos aleros que encajan con Dončić

Los nombres ya han trascendido. “Los Lakers ya han mostrado interés por los aleros Trey Murphy III y Herb Jones, de New Orleans, aunque los Pelicans aún no han señalado si alguno de los dos está realmente disponible“, informó The Athletic.

La elección no es casual. Murphy III y Jones ocupan exactamente el slot de alero 3 y D que el equipo necesita para liberar a Dončić del peso defensivo en el perímetro. Uno aporta tiro de tres puntos y atletismo en la transición; el otro, defensa perimetral de nivel All-Defensive. En cualquier combinación, los Lakers ganarían cobertura en dos posiciones y media en el lado defensivo, precisamente donde la campaña 2025-26 cobró el precio más alto.

El problema es que New Orleans no tiene ninguna necesidad de vender. Ninguno de los dos tiene contrato venciendo, ninguno ha pedido salida públicamente, y la franquicia de Louisiana aún procesa una temporada irregular. El precio para abrir la conversación va mucho más allá de la pick número 25.

El factor Dončić y la urgencia calculada

“Aun así, existe confianza interna en que los caminos para optimizar el equipo alrededor de Dončić acabarán apareciendo”, recogió el medio. La frase suena optimista, pero lleva implícito un subtexto que los aficionados de los Lakers reconocen bien: la dirección habla de movimientos y la temporada termina, una y otra vez, sin grandes movimientos.

El historial reciente es incómodo. Offseasons y deadlines han pasado con promesas de refuerzo estructural y han entregado, en el mejor de los casos, ajustes de margen. La diferencia ahora es que la ventana con Dončić en su prime tiene fecha de caducidad, y ya está corriendo. Cada año sin una mejora significativa es un año descontado de una ventana que no es eterna.

Los free agents propios y el efecto dominó

El panorama de agencia libre interna complica la ecuación. LeBron James, Rui Hachimura, Luke Kennard y Jaxson Hayes terminan contrato en 2026 y entran al mercado. Austin Reaves se espera que rechace su player option y haga lo mismo. Marcus Smart y Deandre Ayton tienen la opción de tantear la agencia libre, y el movimiento de ambos genera un efecto en cascada sobre el cap, según los registros públicos de Spotrac.

Rich Paul on LeBron James' free agency, per Mind the Game:



"There's been no conversation. We want to be extremely respectful to him and his family. I don't know anything. I know absolutely nothing. I'm not talking to him about it. We're not talking about it."



If LeBron's OWN… pic.twitter.com/TkwywDCX1h — 𝐏𝐮𝐫𝐩𝑮𝒐𝒍𝒅 🏆 (@PurpGoldLakers) May 17, 2026

Ahí es donde entra la carta que nadie quiere usar pero que podría acabar jugándose: un sign-and-trade con Reaves o Hachimura. Fuera de las picks, los Lakers no tienen capital de traspaso relevante en el plantel. Si el paquete por Murphy III o Jones exige incluir un jugador, la lista corta pasa por esos dos nombres. Es una decisión de peso, porque afecta la continuidad de quienes rindieron bien durante el año de Dončić.