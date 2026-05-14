La offseason apenas ha comenzado y los Lakers ya tienen uno de los temas más candentes de la agencia libre sobre la mesa. Austin Reaves podría rechazar su opción contractual y convertirse en agente libre, con posibilidad de recibir una oferta multimillonaria en el mercado. La posibilidad de un intercambio también ha vuelto a debatirse, especialmente en escenarios que involucran a Giannis Antetokounmpo, quien según informaciones recientes está siendo ofrecido por los Milwaukee Bucks. Sin embargo, según un reportaje de Dan Woike y Sam Amick en The Athletic, Luka Dončić ha dejado claro a la directiva de los Lakers que no quiere perder a su compañero — y eso vale incluso si el nombre del otro lado de la negociación es uno de los mejores jugadores del planeta.

Dončić quiere seguir con Reaves

Según Woike y Amick, Dončić ha transmitido a los ejecutivos de los Lakers, en conversaciones internas, que tiene intención de seguir jugando junto a Reaves. Más aún: el esloveno ha manifestado que ve al alero como una pieza a largo plazo del proyecto. Pesa, por supuesto, la amistad construida durante la última temporada, pero el argumento va más allá de lo personal. Dončić ve en Reaves un perfil de compañero que potencia su propio juego, con creación secundaria, capacidad de finalización y habilidad para operar tanto con balón como sin él.

Luka Dončić reportedly does NOT want the Lakers to trade Austin Reaves for Giannis Antetokounmpo, per @TheAthletic



“Multiple league sources said that belief was best illustrated when Doncic told people within the organization that he wouldn’t want Reaves included in any… pic.twitter.com/VVHUAnsdOF — NBACentral (@TheDunkCentral) May 12, 2026

El detalle más revelador del reportaje es precisamente ese. Múltiples fuentes consultadas por los periodistas afirmaron que Dončić llegó a decir a personas de la franquicia que no le gustaría ver a Reaves incluido en paquetes de intercambio por Antetokounmpo. La lectura del esloveno, según esas fuentes, es que prefiere una construcción de plantilla en la que él y Reaves sigan juntos, sumados a cualquier otra estrella que los Lakers consigan adquirir — no en lugar de Reaves.

El contexto del mercado

El asunto Giannis Antetokounmpo ha vuelto a calentarse a partir de informaciones que indican que los Bucks han abierto la puerta a escuchar propuestas por el bicampeón MVP. Los Lakers son señalados como uno de los equipos que pretende explorar esos escenarios este verano. No es novedad: la franquicia busca históricamente la manera de reforzarse con nombres de élite, y la presencia de Dončić y LeBron James refuerza aún más esa lógica.

The Milwaukee Bucks are still leaving the door open to convince Giannis to stay by dangling assets like Kyle Kuzma, Bobby Portis, and first-round picks to upgrade the roster, per @ShamsCharania



“The Bucks are also leaving the door open to pursue a major trade to convince… pic.twitter.com/HlipyhdYlj — NBACentral (@TheDunkCentral) May 11, 2026

El problema es que cualquier paquete que involucre a Antetokounmpo necesitaría activos — y eso significa contratos y jugadores jóvenes. Reaves es, hoy, el nombre más comercializable de la plantilla de los Lakers para una operación de ese tipo. La intervención del esloveno, al manifestar su contrariedad internamente, redibuja las opciones. No elimina la posibilidad, pero estrecha el camino.

Tampoco está claro si Antetokounmpo querría aceptar un traspaso a los Lakers. Incluso en el escenario hipotético en que los Bucks aceptaran una oferta sin Reaves, aún quedaría por saber cuál sería el destino preferido del propio jugador.

Lo que los Lakers quieren construir

Según el reportaje de The Athletic, la estrategia de los Lakers pasa por construir una plantilla que complemente a Dončić y le ofrezca el tipo de compañeros que mejor se adaptan a su juego. Reaves, en la visión del astro, está en esa lista. Dončić ya ha indicado internamente que su preferencia es una rotación que mantenga al alero como parte del núcleo central, junto a un tercer nombre de impacto. Un eventual movimiento por Antetokounmpo sería más bienvenido si el paquete saliera de otras piezas, no del alero.

Queda por ver hasta qué punto se respetará la opinión del esloveno si los Bucks abren una negociación concreta y el nombre de Reaves aparece como condición obligatoria. La historia reciente de la NBA tiene ejemplos de estrellas cuya palabra prevaleció en casos similares, pero también lo contrario. La ventana de agencia libre se acerca, con el draft de junio como primer gran evento. La decisión sobre Reaves, otra. El escenario Giannis, posiblemente uno de los temas más largos del verano americano. Entre tantos frentes abiertos, los Lakers han recibido, desde dentro, una señal clara de su mayor estrella.