Con un LeBron James agresivo, los Lakers arrancan a la perfección el partido, con un parcial de 7-0. En el otro lado, Shai Gilgeous-Alexander no encuentra las faltas que busca y espera, y la maquinaria del Thunder tarda unos instantes en ponerse en marcha, mientras James sigue encadenando canastas. Aun así, el actual campeón cierra con fuerza el primer cuarto (31-26).

Con Los Angeles en dificultades para anotar, los compañeros de Austin Reaves se apoyan en Deandre Ayton bajo el aro. Oklahoma City no tiene problemas para mantener su ventaja, y menos mal que LeBron James regresa a la pista al final del periodo, porque Reaves, titular, claramente no está metido en el partido (61-53).

CHET STARRED IN OKC'S GAME 1 WIN!



24 PTS

12 REB

3 BLK



Thunder lead the Lakers 1-0 in the West Semis 🍿 pic.twitter.com/truvr0N96h — NBA (@NBA) May 6, 2026

Con paciencia, los Lakers logran reencontrarse con el aro, siempre a través de la lectura del juego y los puntos de LeBron James. Cuando no está en pista, Shai Gilgeous-Alexander y sus compañeros aceleran un poco y vuelven a abrir hueco (84-72). Algo que se confirma al inicio del último cuarto con los triples de Jared McCain.

El Thunder domina por completo estos minutos y la diferencia sube rápidamente a +20. Solo queda controlar los últimos minutos, ya que los californianos no volverán a recortar y caen lógicamente 108-90.

CARUSO GRABS THE LOOSE BALL.

CARUSO SLAMS IT HOME.



Thunder up 15 in Q4 of Game 1! pic.twitter.com/747YOVdDqd — NBA (@NBA) May 6, 2026

Lo que hay que recordar

Los Lakers, condenados a la perfección. El Thunder no firmó un gran partido, con siete pérdidas para “SGA” entre otras cosas, pero ya fue suficiente para imponerse por casi 20 puntos. Con un Chet Holmgren muy notable y una defensa bien colocada, Oklahoma City tomó la medida a un rival que ya sabe (si es que no lo sabía antes) que está condenado a ser perfecto para tener opciones. Las 17 pérdidas, los 21 puntos cedidos en segunda oportunidad o el 33% de acierto desde la línea de tres no serán suficientes para soñar con algo.

Las actuaciones opuestas de LeBron James y Austin Reaves. El primero estuvo muy bien con 27 puntos (12/17 en tiros de campo) y seis asistencias, con solo dos pérdidas. Las mejores secuencias de los Lakers llegaron con él en pista, ya fuera como rematador o como organizador del juego. El segundo, en cambio, pasó completamente desapercibido, con ocho puntos, un 3/16 en tiros de campo y cuatro pérdidas. Más allá de su desacierto, lo más llamativo fueron sus decisiones. Nunca tomó la correcta, encerrándose en dribblings o tiros complicados. Sin una reacción por su parte, la serie se va a acabar rápido.

Partido discreto de Shai Gilgeous-Alexander. El MVP de 2025 solo anotó 18 puntos y es algo necesariamente llamativo, ya que no había firmado un partido por debajo de 20 puntos en todo este curso 2025-26. Sin estar errático, no obtuvo las faltas que suele provocar (tres tiros libres) y desperdició siete posesiones. El canadiense tuvo menos peso, y fueron más bien Ajay Mitchell y Chet Holmgren quienes brillaron en este Game 1.