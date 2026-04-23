Austin Reaves, que ya ha retomado los entrenamientos individuales, está más avanzado en su recuperación de lo esperado y podría volver durante la serie ante los Houston Rockets en los playoffs.

¿Cuándo vuelve Reaves?

Austin Reaves fue diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo, en la región abdominal, y la previsión inicial del tiempo de recuperación era de cuatro a seis semanas. El base, sin embargo, se está recuperando más rápido de lo previsto. Practicó algunos tiros la semana pasada, antes del debut de los Lakers en los playoffs, y esta semana ya ha retomado los entrenamientos físicos individuales.

It’s now all but certain Austin Reaves will return this postseason.



He is targeting a Game 5 approach per @ShamsCharania. Either he’ll return in the Houston series or if the Lakers advance earlier, round 2.



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A pesar de la buena noticia sobre la recuperación avanzada, Reaves todavía no tiene una fecha concreta para volver a jugar. Tendrá que avanzar hasta los entrenamientos con contacto físico antes de eso. El cuerpo técnico, sin embargo, se muestra optimista respecto a un regreso durante la serie ante los Rockets, especialmente si esta se extiende hasta los Juegos 6 o 7, o bien para una eventual semifinal de conferencia en caso de que los Lakers se clasifiquen.

Doncic: un enfoque a largo plazo

Con Doncic, el escenario es fundamentalmente diferente. Una lesión de grado 2 en el isquiotibial es más delicada e impredecible que la lesión en el oblicuo de Reaves. Forzar su regreso con este tipo de problema podría comprometer no solo la serie actual, sino toda la temporada siguiente. Los Lakers parecen haber optado por el enfoque conservador, priorizando la salud del esloveno por encima de cualquier resultado inmediato.

Luka Dončić is at the game with his comfort ball in his hands and encouraging players before the game 😁 pic.twitter.com/glaOQlu2ZD — Luka Updates (@LukaUpdates) April 19, 2026

Esto no significa que Doncic haya renunciado a la temporada. Viajó a España para recibir tratamiento especializado, sometiéndose a un procedimiento de inyecciones para estimular la curación. La motivación está ahí. Pero la motivación no reemplaza el tiempo necesario para que una lesión muscular de esta magnitud sane correctamente.

Para que el regreso de Doncic en esta postemporada sea realista, los Lakers necesitarían al menos tres victorias más, es decir, avanzar a la segunda ronda. Incluso así, no hay garantías. La franquicia parece consciente de que forzar el regreso de su jugador estrella sin una recuperación completa sería un error con consecuencias que se extenderían mucho más allá de esta temporada.