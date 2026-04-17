Los Lakers saben que necesitan un esfuerzo colectivo fuera de lo común para vencer a los Rockets sin Doncic y Reaves. Tras el entrenamiento de este martes, JJ Redick fue directo al identificar lo que definirá la serie: limitar los errores y cerrar el rebote. Simple, y difícil al mismo tiempo.

El diagnóstico de Redick

“Cuidar el balón y cerrar el rebote. Eso va a definir la serie”, dijo el entrenador. “El esquema, el plantel, obviamente son importantes. Pero si no cuidamos bien el balón y no cerramos el rebote, no vamos a ganar. Ellos son el cuarto equipo en oportunidades de anotación, nosotros fuimos el 23.º.

Sin Luka y AR, no tenemos el lujo de ser aplastados en oportunidades de anotación en cada partido. Tenemos que cerrar en el rebote.” El entrenamiento del martes estuvo dedicado íntegramente a esa estrategia.

LeBron’s message to the Lakers when it comes to defensive rebounding against the Rockets: “Get your ass in there, box out and rebound.” pic.twitter.com/L9knfUKjun — Daniel Starkand (@DStarkand) April 16, 2026

Los números que preocupan

Los Rockets fueron el primer equipo de la liga en porcentaje de rebotes ofensivos en la temporada regular y el tercero en puntos de segunda oportunidad. Los Lakers, por su parte, terminaron en el puesto 12 en el rebote general y en el rebote defensivo. En Navidad, cuando los Rockets ganaron 119-96, los Lakers cometieron 16 pérdidas de balón y cedieron 23 puntos a partir de ellas. Con menos creadores de juego disponibles, el riesgo de cometer errores con el balón es aún mayor ahora.

Los Rockets no suelen anotar mucho en contraataques, pero dominan en las segundas oportunidades y castigan los errores con el balón cuando aparecen. Para que los Lakers sean competitivos, necesitarán una disciplina colectiva que va más allá del talento individual. El Juego 1 se disputará el sábado en el Crypto.com Arena.