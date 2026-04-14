Parece difícil, pero existe visiblemente una ínfima posibilidad de ver a Luka Doncic con el uniforme de los Lakers en la apertura de los playoffs 2026. El sábado por la noche, los “Purple & Gold” recibirán a los Rockets para su Game 1 de la primera ronda, y el esloveno no está todavía anunciado como baja para ese encuentro. Aunque, dada su elongación de grado 2 en el isquiotibial, es muy probable que acabe declarándose no apto al menos para el inicio de la serie.

DEVELOPING: Luka Doncic is expected back in L.A tomorrow 👀



He will be re-evaluated for a possible return from his hamstring injury later in the first round 🔥



(Via Shams) pic.twitter.com/a9vwRPkDLV — Basketball Forever (@bballforever_) April 13, 2026

Una recuperación a contrarreloj

Sin embargo, al volver a Europa para tratarse y recibir varias inyecciones, Luka Doncic ha hecho todo lo posible para aumentar sus posibilidades de recuperación rápida. Su tratamiento especializado debería ayudarle a volver a jugar en un tiempo récord, ya que este tipo de lesión requiere normalmente entre dos y seis semanas de recuperación.

Tras una parada en Eslovenia para ver a sus hijas, el máximo anotador de la liga está previsto que salga de España a finales de semana para regresar el viernes a Los Ángeles. Ya sea de uniforme o de paisano, ESPN nos hace entender que podrá estar presente en el Crypto.com Arena para el lanzamiento de los playoffs ante Houston.

Sin Luka Doncic ni Austin Reaves, también lesionado por varias semanas, los Lakers lograron terminar la temporada en positivo (3 victorias-2 derrotas), con un LeBron James estelar recién nombrado “Player of the Week”. Aun así, harán falta esfuerzos adicionales, y un posible regreso de su genio esloveno, para esperar superar el obstáculo de los Rockets en la primera ronda.