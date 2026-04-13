Los Los Angeles Lakers están terminando la temporada 2025-26 de una forma completamente inesperada: sin Luka Doncic y Austin Reaves, que sufrieron lesiones de grado 2 con solo cinco partidos restantes en la temporada regular. El dúo de bases también estará fuera al inicio de los playoffs.

¿Demasiados minutos?

Según muchos expertos, las lesiones de Reaves y Doncic podrían haberse evitado con un mejor control del tiempo de juego, especialmente para el esloveno, que promediaba 40 minutos en marzo.

BREAKING: LUKA DONCIC IS CURRENTLY IN SPAIN RECEIVING INJECTIONS IN HIS HAMSTRING TO TRY RETURNING DURING PLAYOFFS 😭🙏🏽 pic.twitter.com/fMXX2OkIEU — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 6, 2026

En el partido en que se lesionó, podría incluso no haber vuelto a la cancha tras el descanso, cuando empezó a sentir dolor en el isquiotibial. El Oklahoma City Thunder ya ganaba por más de 30 puntos, pero aun así JJ Redick eligió poner a Luka en pista, recibió un masaje y fue autorizado por el staff médico.

Incluso tras una decisión tan polémica, es injusto hacer recaer la responsabilidad de las lesiones de los bases sobre el entrenador.

El plantel secundario

Hay una razón por la que JJ Redick eligió mantener a Doncic y Reaves en la cancha tanto tiempo tras el All-Star break: asegurar el tercer puesto en el Oeste, que conlleva ventaja de cancha en la primera ronda de los playoffs, y evitar enfrentarse al Thunder si se clasificaban para las semifinales de conferencia.

Para eso, el entrenador necesitaba a sus jugadores de élite en acción, especialmente ante los equipos más fuertes de la temporada. Normalmente, una buena rotación aliviaría la carga sobre el esloveno, pero lo cierto es que el plantel secundario de los Lakers sigue lejos de ser ideal.

Rob Pelinka incorporó a Marcus Smart, Luke Kennard y Jake LaRavia, que fueron buenas adquisiciones, pero siguen siendo insuficientes para reducir los minutos de Doncic. Sin el esloveno, los Lakers pierden poder ofensivo, y la defensa sigue sin ser ideal, a pesar de haber mejorado considerablemente.

LeBron sounds defeated talking about reacting to the Luka and AR injuries 😞 pic.twitter.com/l8wRu0vgcm — Lakers Lead (@LakersLead) April 6, 2026

El equipo necesita estrellas en el quinteto inicial, pero también jugadores sólidos en el banquillo para garantizar una rotación eficiente en ataque y en defensa. Y esa misión recae sobre Rob Pelinka.

La regla de los 65 partidos

Finalmente, la propia NBA también tiene su parte de responsabilidad, porque no son solo los Lakers quienes sufren lesiones de estrellas en el tramo final de la temporada regular. Stephen Curry pasó dos meses de baja en los Warriors, Anthony Edwards se lesionó la rodilla y podría perderse el inicio de los playoffs con los Minnesota Timberwolves.

Victor Wembanyama dio un susto a los San Antonio Spurs, pero afortunadamente ya ha vuelto. En el Este, Cade Cunningham también tuvo que perderse partidos con los Detroit Pistons, líderes de la conferencia. Todo esto demuestra una cosa: las estrellas de la NBA están sobrecargadas por una falta de gestión adecuada del esfuerzo.

Además del apretado calendario de 82 partidos en seis meses, incluyendo partidos en días consecutivos, se exige a los mejores jugadores disputar al menos 65 partidos de temporada regular para ser elegibles a los premios individuales como MVP, Mejor Defensor y All-NBA Teams.

Muchos de ellos tienen incluso cláusulas en sus contratos que garantizan pagos extra si son reconocidos con algún tipo de galardón. Doncic terminó la temporada como líder absoluto en anotación, pero no recibirá ningún premio porque jugó 64 partidos.

La razón detrás de esta norma es cruel: garantizar que las estrellas estén en las canchas para los partidos televisados, atrayendo acuerdos comerciales, derechos de imagen y patrocinadores.

Pero, ¿vale todo ese dinero el riesgo de no tener a los mejores jugadores de la liga en los playoffs? Y además: ¿determinan realmente las ausencias por lesión quién merece algún tipo de bonus? La norma solo entró en vigor en la temporada 2023-24, y desde entonces, el número de lesiones en el tramo final de la temporada regular y en los playoffs ha aumentado significativamente.