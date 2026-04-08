Al margen de la lesión de Austin Reaves, se libra también un partido de ping-pong entre los Lakers y los Mavericks. JJ Redick, el entrenador de Los Ángeles, había explicado que fueron necesarias dos resonancias magnéticas para detectar la lesión en el músculo oblicuo izquierdo, acusando al staff médico de Dallas de haber cometido un error.

JJ Redick cambia de tono

“No sé cómo funcionan los exámenes médicos en Dallas, pero escanearon la zona equivocada”, aseguró JJ Redick. “No fue culpa nuestra. Habíamos indicado claramente qué zona había que escanear, pero escanearon la equivocada.”

Hay que recordar que el entrenador se había visto bajo el fuego de las críticas tras las lesiones de Austin Reaves y Luka Doncic, acusado de haber forzado demasiado a sus dos jugadores a pesar de las señales de alerta. Lesionado en Dallas, donde se realizó una primera resonancia, Austin Reaves disputó el siguiente partido de su equipo ante Oklahoma City, agravando el problema y quedando fuera el resto de la temporada regular.

DOCTORS INITIALLY MISDIAGNOSED REAVES: Dallas doctors scanned the wrong area on Austin Reaves’ body, initially making the Lakers think he wasn’t hurt, or, less hurt.



But, correct imaging after a second test revealed an oblique injury.



JJ Redick: “The second [MRI] was today.… pic.twitter.com/n7R4TAyVX3 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 5, 2026

Evidentemente, en Dallas no sentaron nada bien las acusaciones de JJ Redick. “Nuestro equipo médico siguió los protocolos de imagen estándar basándose en la información disponible en ese momento”, declararon los Mavericks en un comunicado. “No hubo ningún error en el examen realizado.”

Los Lakers se retractan

Los Lakers rechazaron comentar el desarrollo preciso de la secuencia, pero el error podría venir más bien de Los Ángeles, que habría pedido al staff médico de los Mavericks realizar una resonancia en la zona incorrecta.

En cualquier caso, JJ Redick suavizó considerablemente su discurso hacia su antiguo club. “Al final, obtuvimos la resonancia que necesitábamos”, intentó zanjar el asunto. “Y estamos evidentemente muy agradecidos, porque a lo largo de toda la temporada, el equipo que nos recibía ha sido muy atento con nosotros, igual que nosotros lo seríamos con ellos. Ahora toca pasar página.”