Por tercer año consecutivo, el trofeo de «Rookie of the Year» aterriza en Texas, ya que Cooper Flagg se hace con la victoria por delante de Kon Knueppel, su amigo y antiguo compañero en Duke. Sucede así a Stephon Castle, galardonado un año después de Victor Wembanyama.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Rookie of the Year.



VJ Edgecombe

Cooper Flagg

Kon Knueppel pic.twitter.com/6TehvsNpku — NBA (@NBA) April 19, 2026

De todas las distinciones individuales, era sin duda la más reñida y cabía preguntarse si los votantes iban a apostar más por la productividad y los récords de un jugador clasificado fuera del Top 10, o por la eficiencia y la regularidad de uno eliminado en el Play-in. Finalmente, ha sido el jugador de Dallas (56 primeros puestos) quien ha sido preferido al de Charlotte (44 primeros puestos), mientras que VJ Edgecombe completa el podio.

La diferencia entre Cooper Flagg y Kon Knueppel es, por otra parte, muy escasa, con apenas 26 puntos separándolos. Desde 2002-03, y el cambio a un nuevo sistema de votación, se trata de la segunda elección más ajustada, solo por detrás de los 15 puntos de diferencia entre Scottie Barnes y Evan Mobley en 2022.

Una temporada que quedará para los anales

Lo menos que se puede decir es que el número 1 del Draft de 2025 no ha robado su consagración, aun cuando muchos albergaban la esperanza del resultado contrario, o incluso deseaban directamente un empate, como sucedió en 1971 (Dave Cowens, Geoff Petrie), en 1995 (Jason Kidd, Grant Hill) o en 2000 (Elton Brand, Steve Francis).

YOUR 2025-26 @Kia NBA ROOKIE OF THE YEAR… COOPER FLAGG!



🔥 21.0 PPG

🔥 6.7 RPG

🔥 4.5 APG

🔥 1.2 SPG@Cooper_Flagg is the 1st rookie since Michael Jordan to lead his team in total points, rebounds, assists and steals! https://t.co/cmPIytnaq0 pic.twitter.com/YSgsfBYTss — NBA (@NBA) April 27, 2026

Llamado a suceder a Luka Doncic en los Mavericks, Cooper Flagg aprovechó rápidamente las lesiones de Kyrie Irving y Anthony Davis para consolidarse como el nuevo jefe texano y firmar promedios de 21 puntos, 6,7 rebotes, 4,5 asistencias, 1,2 robos y 0,9 tapones en 70 partidos (con un 47% en tiros, un 30% en triples y un 83% en tiros libres). Y siendo ya el líder de su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos (solo Michael Jordan había hecho lo mismo en su primera temporada).

Segundo galardonado más joven del trofeo de Rookie del Año, por detrás de un tal LeBron James, el alero de tan solo 19 años se ha convertido también en el jugador más joven de la historia en anotar 35, 40, 45 y 50 puntos en la NBA. Tampoco se olvidará su duelo de antología con Kon Knueppel en enero (49 puntos contra 34), preludio del enfrentamiento XXL entre los dos antiguos «Blue Devils».