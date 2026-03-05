Es difícil asegurarlo, pero el jugador de los Charlotte Hornets parece haber tomado ventaja sobre el de los Dallas Mavericks, que lleva tres semanas fuera por una lesión en el pie. Así lo considera también su entrenador, Charles Lee, especialmente después de que el rookie fuera elegido Novato del Mes por cuarta vez consecutiva.

¿Ventaja para Kon Knueppel en la carrera por el Rookie del Año?

«Creo que lo está haciendo muy bien y ni siquiera pienso que la carrera esté igualada [entre ellos]», afirmó antes del segundo enfrentamiento entre Charlotte y Dallas. «Kon ha hecho un trabajo excelente para seguir distanciándose, influyendo en las victorias y manteniendo una gran regularidad en ambos lados de la pista. Creo que su competencia amistosa y el hecho de que provengan de la misma universidad añade algo más a todo esto. Pero, en general, Kon es un competidor humilde que ni siquiera se distrae con estos debates. Probablemente se enfadará conmigo por decir esto, porque solo quiere centrarse en el equipo, ganar partidos e influir en el juego de todas las maneras posibles».

Kon Knueppel ties Michael Jordan for the most games by a rookie in NBA history with:



20+ PTS

65%+ TS pic.twitter.com/JAelQ4OP7L — Real App (@realapp) March 5, 2026

Antes de su lesión, Cooper Flagg parecía haber tomado la delantera a ojos de muchos observadores. En particular, gracias a su actuación descomunal (¡49 puntos y 10 rebotes!) frente a… Kon Knueppel, que tampoco se quedó atrás (34 puntos) en un duelo memorable contra su antiguo compañero y compañero de habitación en la universidad de Duke Blue Devils men’s basketball.

¿Una lesión decisiva?

«Juegan de la manera correcta. Ambos han tenido un impacto en sus respectivos equipos y ese partido en Dallas fue muy entretenido, con muchos puntos en ambos lados. Los dos rookies ofrecieron espectáculo», celebró Jason Kidd, entrenador de los Mavericks, que conoce bien las carreras ajustadas por el premio al Rookie del Año, ya que lo ganó junto a Grant Hill en 1995.

Kon Knueppel appreciation post:



A rookie leading the ENTIRE league in 3PM.



49% from the field, 44% from three on 8 attempts, 89% from the line.



Flirting with 50/40/90 as a rookie is MADNESS



pic.twitter.com/NbnCmavTOg — NBACentral (@TheDunkCentral) February 27, 2026

Sin embargo, debido a la ausencia de Cooper Flagg, esta noche no se produjo el segundo y último enfrentamiento de la temporada entre los dos rookies estrella de la generación de 2025. Una oportunidad para Kon Knueppel, que ha vuelto a convertirse en el favorito para las casas de apuestas, brillando con los Charlotte Hornets y firmando números históricos en triples.

«Creo que está progresando, todo va bien», explicó Jason Kidd sobre la lesión de su joven estrella. «Ayer se trataba, en cierto modo, de recuperar su rutina, con la esperanza de que durante este road-trip pueda volver y participar en uno o dos partidos».