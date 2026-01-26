La ola de frío que barre una gran parte de Estados Unidos sacudió el calendario NBA. Ayer, la liga anunció el aplazamiento de dos encuentros: Denver – Memphis y Dallas – Milwaukee, sin comunicar nueva fecha.

UPDATE: Mavericks-Bucks in Milwaukee today has been postponed due to weather conditions not allowing Dallas to fly.



Grizzlies-Nuggets is also postponed due to weather. pic.twitter.com/DZCO0Agn88 — SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) January 25, 2026

Condiciones meteorológicas extremas obligan a cancelaciones

En Memphis, la decisión cayó menos de tres horas antes del entre-dos, debido a las condiciones locales: un cóctel de nieve y lluvia helada que comenzó el sábado y se prolongó la mañana del domingo. Hecho notable: los dos equipos y el cuerpo arbitral ya estaban en el lugar en el FedExForum, pero las autoridades recomendaron limitar los desplazamientos mientras que el hielo provocaba carreteras bloqueadas y cortes de energía.

En Milwaukee, el problema fue que los Mavericks no lograron llegar a Wisconsin, habiendo sido retrasados sus vuelos por la tormenta, provocando el aplazamiento del partido. Un anuncio hecho algunas horas antes del inicio.

SCHEDULE UPDATE FOR MONDAY, JAN. 26:



The Indiana Pacers at Atlanta Hawks game will now tip off at 1:30 p.m. ET due to inclement weather.



The Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets game will now tip off at 3 p.m. ET due to inclement weather. — NBA Communications (@NBAPR) January 25, 2026

Otra consecuencia directa, la NBA también adelantó dos encuentros este lunes, haciéndolos accesibles al público europeo: los Hawks y los Pacers se enfrentarán a las 19:30 (hora española) luego los Hornets y los Sixers a las 21:00.