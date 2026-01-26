La ola de frío que barre una gran parte de Estados Unidos sacudió el calendario NBA. Ayer, la liga anunció el aplazamiento de dos encuentros: Denver – Memphis y Dallas – Milwaukee, sin comunicar nueva fecha.

Condiciones meteorológicas extremas obligan a cancelaciones

En Memphis, la decisión cayó menos de tres horas antes del entre-dos, debido a las condiciones locales: un cóctel de nieve y lluvia helada que comenzó el sábado y se prolongó la mañana del domingo. Hecho notable: los dos equipos y el cuerpo arbitral ya estaban en el lugar en el FedExForum, pero las autoridades recomendaron limitar los desplazamientos mientras que el hielo provocaba carreteras bloqueadas y cortes de energía.

En Milwaukee, el problema fue que los Mavericks no lograron llegar a Wisconsin, habiendo sido retrasados sus vuelos por la tormenta, provocando el aplazamiento del partido. Un anuncio hecho algunas horas antes del inicio.

Otra consecuencia directa, la NBA también adelantó dos encuentros este lunes, haciéndolos accesibles al público europeo: los Hawks y los Pacers se enfrentarán a las 19:30 (hora española) luego los Hornets y los Sixers a las 21:00.