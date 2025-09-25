¿Cuándo terminará el culebrón de Quentin Grimes en Philadelphia? Como Jonathan Kuminga en Golden State, los días pasan y la situación no se aclara. Según The Athletic, las discusiones se reanudaron esta semana entre el entorno del jugador y la franquicia, pero nada se mueve…

Quentin Grimes and the Sixers remain far apart in contract talks with media day starting this week, per @ShamsCharania pic.twitter.com/JbUOxSe0R8 — NBACentral (@TheDunkCentral) September 24, 2025

Las negociaciones se estancan entre Grimes y los Sixers

Hasta tal punto que el alero de 25 años no debería estar presente para el Media Day de los Sixers, previsto para el viernes, y tampoco debería formar parte del viaje a Abu Dhabi la próxima semana, para los dos partidos de pretemporada contra los Knicks (2 y 4 de octubre).

Las discusiones deberían continuar durante el fin de semana y Quentin Grimes dispondría, en el estado actual, de dos ofertas sobre la mesa: una de 8,7 millones de dólares por un año, es decir su “qualifying offer”, y otra también de un año pero más elevada, para que renuncie a la cláusula de no transferencia de la que se beneficiaría automáticamente al firmar su “qualifying offer”.

Los Sixers quieren conservar a Grimes a largo plazo

Por parte de los Sixers, se querría conservar al 25º elegido del Draft de 2021 a largo plazo, y potencialmente durante cuatro años. El interesado no está en contra, pero hay problemas financieros (sobre todo sin transferir a otros jugadores) y es por esta razón que el expediente no avanza.

Llegado por la puerta pequeña procedente de Dallas, Quentin Grimes se había impuesto rápidamente como la sorpresa de la segunda parte de temporada en Philadelphia, con cerca de 22 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias de promedio (sin Joel Embiid, Paul George ni Tyrese Maxey). Verlo marcharse sin contrapartida en un año, cuando fue preferido a Guerschon Yabusele durante el verano, no sería por tanto un buen negocio por parte de los dirigentes de Filadelfia…

GLOSARIO

Qualifying offer: propuesta hecha por una franquicia a uno de sus jugadores en el último año de su contrato rookie. Basada en su anterior salario, esta oferta permite convertirlo en un “agente libre protegido” y igualar cualquier oferta hecha al jugador por otra franquicia. Si el jugador firma después esta “qualifying offer”, queda automáticamente libre el verano siguiente y su equipo no podrá entonces igualar ninguna oferta.

