“¡¡Se niega a fallar!! 7/7 en tiros”, se entusiasma el comentarista local. Ryan Kalkbrenner acababa de anotar una enésima canasta bajo el aro, en medio de la defensa del Magic. El rookie de los Hornets encadenó finalización tras finalización de este tipo en este partido para terminar con 17 puntos a 8/9 en tiros, 7 rebotes y 3 tapones.

Aprendiendo sobre la marcha

“He jugado cinco partidos en la NBA, todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy intentando entender lo que hago”, suelta después del encuentro el pívot, a quien se le pregunta cómo se prepara para sus batallas noche tras noche en la pintura. “Ver el vídeo y estar lo más preparado posible, sabiendo que al final probablemente voy a entrar en juego y aprender sobre la marcha. Y no culparme demasiado cuando cometo errores, porque estoy aprendiendo y me ajusto. Al final del día, soy un rookie, y estoy aprendiendo”, insiste este jugador salido de Creighton, elegido en la 4ª posición de la segunda ronda en el Draft de 2025.

Highest FG% by a rookie in first 5 games of career (min. 5 FGA/g):



Ryan Kalkbrenner – 90.0% FG

Bob Elliott – 71.4% FG

LaMarcus Aldridge – 69.7% FG

Deandre Ayton – 69.6% FG



Kalkbrenner is 27-30 FG to start his career. pic.twitter.com/qP71KOU178 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 31, 2025

Hay que creer que este aprende rápido, porque ha suplantado al veterano Mason Plumlee para instalarse como pívot titular, así como al francés Moussa Diabaté. “Aporta en ambos lados de la cancha. Nos aporta ayuda y la capacidad de proteger la pintura en defensa. Y ofensivamente, tiene un muy buen sentido de los ángulos de bloqueo, de la forma de colocarse en la zona del dunker. Su sentido del rebote ofensivo y del pase también, así que muchos elementos diferentes”, soltaba recientemente Charles Lee.

Anota exclusivamente bajo el aro

El entrenador del equipo también había subrayado que la preparación de Ryan Kalkbrenner a lo largo del campo de entrenamiento había hecho la decisión de ponerlo de titular “fácil de tomar”. Durante este camp, Miles Bridges había destacado especialmente la madurez de su joven interior, así como su facilidad para taponar al adversario. “Así que va a tener éxito en esta liga”, concluía el alero.

“Lo que me llama la atención de él es su CI baloncestístico, su competitividad y su voluntad de mantener las cosas simples. Se encuentra a menudo en los lugares correctos porque está dispuesto a hacer todo lo necesario para ayudar a sus compañeros, en defensa como en ataque”, juzgaba Charles Lee.

Ryan Kalkbrenner is 27-30 from the field to start his career… pic.twitter.com/qalry15Ryd — NBA University (@NBA_University) October 31, 2025

Aunque su pívot todavía está en fase de rodaje con algunos de sus compañeros, entre ellos el que tiene más a menudo el cuero en la mano, LaMelo Ball. “Es guay jugar con un tipo como él. Es súper talentoso, súper altruista, y siempre hay que estar atento porque te va a encontrar, te va a sorprender con un pase a la espalda. En pretemporada, no estaba preparado para eso, nunca había jugado con un tipo como él. Esta conexión solo mejorará a lo largo de la temporada”, dice.

Mientras tanto, anotando exclusivamente bajo el aro, el pívot muestra un casi perfecto 90% en tiros (27/30) después de cinco partidos —lo que lo convierte en el nº1 de la NBA por delante de Walker Kessler (75%)— para promedios de 11 puntos y 7 rebotes.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.