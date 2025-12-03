Al anotar 20 puntos en el solo tercer cuarto, Tyrese Maxey hizo el trabajo para apartar a los Wizards y ofrecerse descanso, permaneciendo en el banquillo en el último acto. En la victoria de Philadelphia, el base terminó con 35 puntos en 29 minutos.

Solo Iverson y Chamberlain por delante

“Con esta simple secuencia, puso su mano en el partido. Dejó su huella. Estaba en el ritmo y tomó el mando”, admira Paul George. “¿Tiró como 26 tiros? Debería tirar aún más. Nadie puede impedirle hacer lo que quiere”, prosigue su entrenador Nick Nurse.

Solo dos nombres (ya mencionados en el momento de sus 54 puntos) bloquean el camino de Tyrese Maxey en la historia de los Sixers. En efecto, después de 20 partidos, el All-Star ha anotado 649 puntos. ¿Quién lo ha hecho mejor en esta franquicia para comenzar una temporada? Allen Iverson en 2005/06, con 681 puntos, luego Wilt Chamberlain, 661 en 1965/66.

Tyrese Maxey crosses 20 points for the 20th consecutive time this year. Good for top 3 in Sixers franchise history.

1. 23 Joel Embiid 33 games

2. 05 Allen Iverson 21 games

🏀 Maxey is 3rd in PPG right now in the NBA

*Chants of MVP are erupting pic.twitter.com/GuungNOfCP — Global Utopia Sports (@GL8BAL_SPORTS) December 3, 2025

“Es increíble, viendo los nombres evocados. Es una locura ver su nombre en estas discusiones”, comenta Nick Nurse. “Cada vez que me digo que no puede continuar así, encadena seis o siete posesiones y hace lo que quiere. Puede tomar los tiros que quiere, encontrar las posiciones que desea”.

Con sus 32.5 puntos de promedio, el líder de Philadelphia es el tercer mejor anotador de la liga, detrás de Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander, y podría convertirse en el cuarto jugador de los Sixers solamente, después de Iverson, Chamberlain y su compañero Joel Embiid, en terminar una temporada regular por encima de los 30 puntos de promedio.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.