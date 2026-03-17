Autor de 27 puntos y 10 asistencias ante Cleveland, Cooper Flagg firmó su mejor partido desde su regreso de la lesión. Con el encuentro disputado en la cancha de los Cavaliers, la rueda de prensa previa de Jason Kidd fue una buena ocasión para comparar al rookie de los Mavericks con la antigua leyenda local, LeBron James.

Dos perfiles con mucho en común

Ambos tienen en común haber sido elegidos con el número uno del Draft, en 2025 en el caso de Cooper Flagg y 22 años antes para el “King” (2003). Como subraya el entrenador de Dallas, comparten un talento excepcional, un coeficiente baloncestístico superior y son objeto de una atención mediática fuera de lo común.

“Hay muchas comparaciones posibles. LeBron lleva haciendo esto a un altísimo nivel desde hace 50 años (sic), y Cooper va a hacer las mismas cosas. Hay que entender que con estas personas especiales en este planeta, LeBron formó parte de esa categoría desde el primer día, a pesar de toda la atención que recaía sobre él. Respondió dentro y fuera de la cancha. Ganó títulos. Ganó medallas de oro”, recuerda brevemente el entrenador de Dallas.

En su temporada rookie, LeBron James, con quien Jason Kidd ganó el título en 2020 como asistente en los Lakers, promedió 20,9 puntos, 5,5 rebotes y 5,9 asistencias con un 41,9% en tiros de campo. En sus inicios en la liga, Cooper Flagg promedia hasta ahora 20 puntos, 6,6 rebotes y 4,3 asistencias con un 46,9% de acierto.

“Su éxito no llegó de la noche a la mañana. Tuvo que pasar por todo un proceso para convertirse en campeón. No ganó un título en su primer año. Hay que entender que son muy similares, muy talentosos. Cooper tiene la oportunidad de ser quizás el futuro LeBron”, se proyecta ya.

Mejorar el tiro, como hizo LeBron

Una forma, sin duda, de suavizar el hecho de que su rookie no llegará a los playoffs esta temporada, al igual que le ocurrió a LeBron James en sus comienzos. Este tuvo que esperar hasta su tercera temporada en la liga para disputar las fases finales, y su primer título llegó tras casi diez años de carrera (2012).

If you ever need a sign that someone is going to be a great NBA player, look no further than the calls they get.



Cooper Flagg: going to be great. pic.twitter.com/0ETZ9KGM0T — 𝕱𝖊𝖗𝖗𝖊𝖙 𝖆𝖑𝖑𝖊𝖓 (@ferretallen) March 15, 2026

Preguntado por el fenómeno de los Mavs, el entrenador de los Cavs, Kenny Atkinson, tampoco tiene ninguna duda de que Cooper Flagg tiene todo lo de una “superestrella”. ¿Qué es lo que más le impresiona del rookie? “Su talla, su movilidad, su intensidad en los dos lados de la cancha, sus cualidades atléticas”, enumera el entrenador.

“No hay florituras en su juego. Está totalmente concentrado y es muy combativo. No hace nada superfluo. Este chico es de los serios, tanto en carácter como en talento. No tiene límites, y su tiro acabará entrando. Es solo una cuestión de regularidad y confianza, pero va a llegar. Estoy muy, muy impresionado”, elogia Kenny Atkinson pensando en su bajo porcentaje de triples (29,5%).

Conocido principalmente por su capacidad de atacar el aro, LeBron James tampoco era mucho más preciso en ese aspecto en su época. Necesitó años de trabajo para ver su porcentaje superar el 35%, llegando incluso al 40% en algunas temporadas.

“Nos gustaría que mejorara un poco en el ‘catch-and-shoot’. Supone menos gasto de energía y menos contacto físico. […] Como juega duro y ataca el aro, recibe muchos golpes; así que es una de las áreas en las que queremos que progrese para protegerse”, señala Jason Kidd, pendiente de cuidar a su joya.