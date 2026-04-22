Tras dos encuentros, ya no está claro si se puede seguir hablando de sorpresa. Vencedores del primer partido, los Lakers lo confirmaron en el segundo, imponiéndose (101-94) a pesar del regreso de Kevin Durant (23 puntos), que era muy incierto. Una victoria convincente respaldada por los grandes partidos de LeBron James (28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias), Marcus Smart (25 puntos, 7 asistencias y 5 robos) y Luke Kennard (23 puntos).

Smart, el gran protagonista de la noche

Desde los primeros minutos, el plan de los Lakers era complicar al máximo la vida al recién regresado. Como ese balón que Marcus Smart le robó en una subida de balón a la altura de la línea de medio campo. Un Smart que no solo entró bien en el partido defensivamente. El base encadenó varios triples y se comportó como elemento motor en ataque, junto a Luke Kennard.

Marcus Smart is a mad man pic.twitter.com/9Vnb3SD3rc — Steve Jones (@stevejones20) April 22, 2026

En paralelo, “KD” empezó a entrar en calor seriamente, haciendo valer la eficacia que tanto echaron de menos los Rockets en el primer partido. Pero los locales mostraron más energía y cerraron el primer cuarto con un 9-0, tomando tres posesiones de ventaja (33-26) tras 12 minutos. El parcial de Los Ángeles continuó y la diferencia se amplió un poco más (39-26).

Mientras Jabari Smith Jr. intentó despertar a su equipo, Smart siguió castigando desde el triple. Ya 17 puntos para él (49-34). Pero los Lakers sufrieron un gran bache ofensivo, con una serie de pérdidas de balón que los Rockets aprovecharon para firmar su propio parcial: 12-0. Tanto que en el descanso, tras varias secuencias de espaldas al aro no siempre efectivas de LeBron James, casi todo estaba por hacer (54-51).

Una larga guerra de trincheras

Una larga guerra de trincheras arrancó en la segunda mitad. Con muchos errores y secuencias confusas ligadas a la seriedad defensiva mostrada por los dos equipos. Salvo en esa acción en que James superó en velocidad a Durant para lograr su windmill al revés sin ninguna ayuda texana. Ese mismo James encontró después a Ayton en el alley-oop, luego a Rui Hachimura en la esquina tras un doble marcaje (67-59).

Marcus Smart hits the wide open clutch corner 3 + the kiss pic.twitter.com/I89egYmUI8 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 22, 2026

Resultado: Los Ángeles no dejó de ir por delante, incluso al inicio del último cuarto (75-68). Fue aquí cuando todo el mundo empezó a preguntarse: ¿dónde está Kevin Durant? Mientras Alperen Sengun tenía todo tipo de dificultades para terminar cerca del aro, se notaba que “KD” apenas había tirado en la segunda mitad. Culpa en gran medida de ese moscardón de Smart, siempre perturbando sus iniciativas.

En una acción, Durant se botó el balón en el pie, y James mantuvo la diferencia con un tiro libre convertido (83-75). Hubo que esperar al money time, a tres minutos del final, para ver a Durant reencontrar el camino al aro. El problema es que los Lakers seguían por delante. Con James doblado de nuevo, los locales encontraron a Marcus Smart en la esquina. Un triple al que Tari Eason respondió, pero ese mismo Smart encontró después a James en backdoor para el gran mate del dagger. Los Ángeles: 2, Houston: 0.

REVERSE WINDMILL JAM, FROM ALL ANGLES 👑



LEBRON JAMES.

YEAR 23.

ROUND 1. https://t.co/Bsn48taOCc pic.twitter.com/TmFv5vwJ7X — NBA (@NBA) April 22, 2026

Lo más destacado

¡Marcus Smart estaba en todas partes! Si LeBron James terminó con la hoja de estadísticas más completa a pesar de su falta de acierto, el MVP del encuentro es sin duda el base por su acierto desde larga distancia y sobre todo su actividad defensiva constante. El ex Celtic terminó con cinco robos, la mayoría molestando a Kevin Durant, incluido ese último balón desviado clutch en los instantes finales sobre un intento de pase de la estrella de los Rockets.

Regreso agridulce para Durant. “KD” dio el espectáculo durante una mitad, la primera, en la que fue brillante en eficacia (20 puntos), sin mostrar el menor rastro de molestia física. Pero en la segunda mitad, el alero fue asfixiado y no pudo cargar con el ataque texano. Resultado: a pesar de su buen porcentaje en tiros (7/12), terminó con 23 puntos. Y sobre todo 9 pérdidas de balón.

El acierto de los Rockets, en cuestión. Si Sengun terminó cerca del 50% de acierto, el pívot de Houston tuvo dificultades durante toda la noche para terminar cerca del aro. No fue el único: su equipo terminó con solo un 40% de acierto. El banquillo también ilustró esta pobreza ofensiva con un Tari Eason con 4/14 o un Reed Sheppard con 0/4… Houston debe recuperar una dinámica ofensiva para relanzarse.