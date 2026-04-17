Con 64 y 63 partidos “validados” respectivamente, Luka Doncic y Cade Cunningham habían faltado por poco al umbral de los 65 encuentros impuesto por la NBA para optar a los galardones individuales de fin de temporada. Una norma introducida en la temporada 2023-24 que ya había generado mucha controversia.

“Circunstancias extraordinarias”

La NBA y el sindicato de jugadores (NBPA) resolvieron conjuntamente a favor de los dos jugadores, considerando que sus situaciones correspondían a “circunstancias extraordinarias”. Ambas instituciones afirmaron que “teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias, cada uno de los dos jugadores está cualificado para los premios.”

BREAKING: The NBA and NBPA have ruled in favor of Luka Doncic and Cade Cunningham on their Extraordinary Circumstances Challenge to the 65-game rule, making them both ELIGIBLE for 2025-26 honors, including MVP and the All-NBA 🚨



(via Shams) pic.twitter.com/aDfedBoTDp — Basketball Forever (@bballforever_) April 16, 2026

Las historias detrás de estas ausencias son ciertamente particulares. Luka Doncic se perdió dos partidos en diciembre para asistir al nacimiento de su hija en Eslovenia. En el caso de Cade Cunningham, fue un neumotórax sufrido el 17 de marzo lo que le obligó a tres semanas de ausencia.

Doncic, “agradecido”

Estos elementos acumulados habían llevado al agente de Luka Doncic, Bill Duffy, a intervenir, argumentando que “la temporada récord de Luka merecía quedar inscrita en los libros de historia.” El sindicato de jugadores había reclamado por su parte una reforma de la norma, mientras que el agente del base de los Lakers había presentado formalmente un recurso.

Luka Doncic 2025-2026 Season Highlight Reel



64 GP, 33.5 PPG, 7.7 RPG, 8.3 APG, 1.6 SPG, 0.5 BPG, 35.8 MPG, 47.6% FG, 36.6% 3FG, 78% FT, 61.6% TS pic.twitter.com/9BQhBSpIX2 — Luka Performances (@LukaDoncicFilms) April 12, 2026

Luka Doncic compartió su alivio en la red X/Twitter. “Estoy agradecido con la NBPA por defenderme y con la NBA por su decisión justa. Era tan importante para mí estar presente en el nacimiento de mi hija en diciembre […] Esta temporada ha sido tan especial, y me siento honrado de tener la posibilidad de ser considerado para los premios de fin de temporada”, escribió en su cuenta.

Hay que recordar que Luka Doncic promediaba 33,5 puntos, convirtiéndole en el máximo anotador de la temporada. Sin embargo, no todas las solicitudes fueron acogidas favorablemente. Anthony Edwards, también lesionado, solo disputó 60 partidos “validados”. Su solicitud fue remitida a un árbitro independiente… antes de ser rechazada.