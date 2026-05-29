Los Angeles Lakers han comenzado a moverse en la offseason de la NBA. Tras contratar a Rohan Ramadas como asistente de Rob Pelinka, la franquicia informó el pasado miércoles a más de una docena de empleados de varios departamentos que quedaban despedidos. La decisión se enmarca en una gran reestructuración interna, según ESPN.

Despidos masivos en Los Ángeles

Los despidos, que afectaron a departamentos como marketing, comunicaciones del equipo, contenido y alianzas corporativas, son una consecuencia directa de la venta mayoritaria de acciones a Mark Walter por $10 mil millones, aprobada en octubre de 2025 por el consejo de gobernadores de la NBA.

Algunos cambios menores ya se habían producido a lo largo de la temporada regular, con la contratación de Lon Rosen como presidente de operaciones comerciales, Michael Spetner como director de estrategia y crecimiento, y Ryan Kantor como vicepresidente de asociaciones globales.

El objetivo principal es promover una reestructuración profunda de la franquicia desde adentro, con el fin de transformar a los Lakers en un equipo competitivo, siguiendo el modelo de los Los Angeles Dodgers en la MLB tras la llegada de Mark Walter como propietario.

Mark Walter’s first major Lakers shift is already showing.



More than a dozen business side employees were reportedly laid off amid a larger reorganization.



Walter isn’t coming in to keep the same family run Lakers structure.



He’s reshaping the business operation first.



That… pic.twitter.com/13NAHp0Wsm — SleeperLakers (@SleeperLakers) May 27, 2026

Reestructuración en todas las áreas

No son solo los departamentos internos los que se verán afectados por la transformación que Walter pretende llevar a cabo en los Lakers. Tras la incorporación de Ramadas para gestionar la parte estratégica, el equipo también contrató a Tony Bennett, elegido Mejor Entrenador del Año por la Naismith en dos ocasiones y campeón de la NCAA con la Universidad de Virginia, como asesor y consultor para el Draft 2026.

Además, Pelinka anunció nuevas infraestructuras tecnológicas para apoyar a los jugadores en el aspecto físico, con laboratorios de movimiento, recuperación y biomecánica.

Con la llegada de nuevos ejecutivos, se espera que los Lakers sigan los pasos de los Dodgers, que no han faltado a los Playoffs de la MLB desde que recibieron una inversión masiva, con correcciones en la plantilla salarial y el desarrollo de sistemas de base.

Desde entonces, los Dodgers han conquistado dos títulos y han establecido una dinastía en la liga de béisbol, convirtiéndose en un gran imperio deportivo.