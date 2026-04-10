Ante la mirada de Stephen Curry, descansado, LeBron James arranca fuerte anotando 12 de los primeros 28 puntos de los Lakers. Es la pareja LJ Cryer-Charles Bassey (12 puntos, 13 rebotes) desde el banquillo la que permite a los Warriors mantenerse al acecho (28-23). Seth Curry y Gary Payton II (10 puntos) confirman la reacción de Golden State con un 9-0 al inicio del segundo cuarto que da la ventaja a su equipo (35-31).

LeBron y Bronny, protagonistas de la noche

Los Lakers reaccionan de inmediato. Rui Hachimura (15 puntos) y Bronny James (10 puntos, 3 asistencias) culminan un 17-4 que coloca a Los Ángeles con +9 (48-39). Brandin Podziemski (17 puntos) frena sin embargo el sangrado antes del descanso (53-49). Gracias a Deandre Ayton (21 puntos, 5 rebotes), los Lakers confirman su dominio del partido tomando más de diez puntos de ventaja (69-56).

JJ Redick insiste con el pick-and-roll de la familia James, que se intercambian pases y canastas, pero Malevy Lyons (12 puntos) permite a los Warriors mantenerse al acecho pese a ocho pérdidas de balón en el período (82-73).

Bronny ➡️ LeBron

LeBron ➡️ Bronny



A memorable night for the James family! pic.twitter.com/jM5DtYPg2Q — NBA (@NBA) April 10, 2026

LeBron James sube entonces el tono. A pesar de sus 41 años, encadena una bandeja y dos mates en transición para lanzar un 13-2 de los Lakers que deja a los Warriors sin opciones (95-75). Con esta victoria (119-103), los Lakers pueden seguir aspirando a mantener la ventaja de cancha en la primera ronda de los playoffs.

Lo más destacado

LeBron James asume su rol de primera opción. Esta temporada, LeBron James se había acostumbrado a un papel complementario para dejar espacio a Luka Doncic y Austin Reaves. Gracias a su inteligencia de juego, se había convertido en un cortador y bloqueador excepcional al servicio del colectivo de los Lakers. Desde las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves, LeBron James ha retomado sin embargo el papel que ha conocido durante el 95% de su carrera: el de primera opción. Marcó el tono desde los primeros minutos y al inicio del último cuarto para hacer la diferencia, terminando con 26 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes. Hace cuatro días, había firmado una línea de 30 puntos, 15 asistencias y 9 rebotes ante Dallas.

LeBron flirted with a triple-double in the Bay!



👑 26 PTS (11-17 FGM)

👑 8 REB

👑 11 AST

👑 2 STL

👑 3 3PM



Lakers get the win and remain the #4 seed in the West 🔥 pic.twitter.com/81ov6C5lpe — NBA (@NBA) April 10, 2026

La bonita reacción de los Lakers. Tras tres derrotas consecutivas y la pérdida de sus dos mejores anotadores, los Lakers querían recuperar su mejor versión ante los Warriors. A pesar de las numerosas ausencias en el lado de Golden State, la defensa de Los Ángeles fue sólida. Provocó 19 pérdidas de balón y limitó a los Warriors a 103 puntos. La única nota negativa: los 15 rebotes ofensivos concedidos.

Stephen Curry, Al Horford, Gui Santos y Kristaps Porzingis de regreso en Sacramento. Seguros de terminar décimos en el Oeste, los Warriors dejaron a muchos jugadores descansando ante los Lakers. Sin recaída para Stephen Curry, y Steve Kerr confirmó que se encuentra bien y que jugará los dos últimos partidos en Sacramento y en Los Ángeles ante los Clippers. Al Horford participó en una sesión y también debería efectuar su regreso, al igual que Gui Santos. En cuanto a Kristaps Porzingis, enfermo, Steve Kerr espera que pueda participar en estos dos partidos de preparación antes del play-in en Portland o en Los Ángeles.