Vencedores por 115-96 sobre los Lakers, llegaron a contar con hasta 28 puntos de ventaja y sus cinco titulares anotaron al menos 16 puntos.

🏆 SUNDAY'S FINAL SCORES 🏆



Amen Thompson leads the way as the @HoustonRockets win Game 4 to keep their season alive in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google!



Tari Eason: 20 PTS, 8 REB, 5 STL

Alperen Sengun: 19 PTS, 6 REB

Reed Sheppard: 17 PTS, 3 STL, 4 3PM

Jabari… https://t.co/WpvRm5BlMV pic.twitter.com/vOeUSSzawM — NBA (@NBA) April 27, 2026

En la estela de LeBron James (10 puntos, 9 asistencias, 8 pérdidas), los Lakers volvieron a tomar la delantera (17-13). Sin embargo, la defensa de Houston no tardó en ponerse en marcha. Tari Eason (20 puntos, 8 rebotes, 5 robos) y Amen Thompson (23 puntos, 7 asistencias) provocaron ocho pérdidas, mientras que el dúo formado por Alperen Sengun (19 puntos, 6 rebotes) y Reed Sheppard (17 puntos) cerró un parcial de 13-4 que permitió a los Rockets irse al frente al final del primer cuarto (26-21).

Los hombres de Ime Udoka continuaron con su impulso. Solo DeAndre Ayton (19 puntos, 10 rebotes) consiguió sacar la cabeza por el lado angelino, mientras que sus compañeros únicamente intentaron seis triples en la primera mitad (38-28). Amen Thompson dio un paso al frente y los Rockets se fueron al descanso con nueve puntos de ventaja (56-47).

AMEN SHOWS OFF HIS ATHLETICISM!



Snags it with one hand.

Finishes with two.



Rockets up 26 in Q4 in Game 4 🍿 pic.twitter.com/7gmNIPp190 — NBA (@NBA) April 27, 2026

Los Rockets confirman su dominio

Tras la reanudación, nada cambió. El ataque de los Lakers no encontró respuesta alguna ante la defensa de Houston, y el acierto de Reed Sheppard cerró un parcial de 12-4 que disparó la ventaja de los Rockets hasta los 17 puntos (68-51). Un tiempo muerto de J. J. Redick no consiguió frenar la sangría. Dos nuevas pérdidas derivaron en un triple de Tari Eason y un 2+1 de Alperen Sengun (76-55).

Las cosas fueron de mal en peor para Los Ángeles. Los árbitros sancionaron a DeAndre Ayton con una falta flagrante 2 por un codazo a Alperen Sengun, lo que supuso su expulsión. Acto seguido, la diferencia se disparó hasta los 25 puntos (90-65). Redick mantuvo a LeBron James en pista cuatro minutos más para que su estrella alcanzara la barrera de los diez puntos, antes de agitar la bandera blanca.

Ambos equipos volverán a verse las caras dentro de tres días en Los Ángeles para disputar el Game 5.

SENGUN COAST-TO-COAST 💪



Spins & scores through the contact!



Rockets up 19 in Q3 in Game 4 🍿 pic.twitter.com/g66Etj9kCT — NBA (@NBA) April 27, 2026

Lo que hay que retener

Houston se ha tomado la revancha. Cuando podrían haberse derrumbado tras su gran bajón en el Game 3, los Rockets tuvieron la fortaleza mental necesaria para mantener viva su temporada. Todo partió de su defensa. Provocaron 23 pérdidas, limitaron a los Lakers a un 23% en triples y, por primera vez en estos playoffs, LeBron James pareció acusar el peso de los años. Jabari Smith Jr. (16 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 3 robos) y Reed Sheppard (17 puntos, 4/7 en triples) se redimieron.

Los Lakers han perdido su mano caliente. Con un 46% de acierto desde el perímetro en los tres primeros partidos de la serie, los Lakers eran de lejos el equipo más certero de los playoffs y el que menos triples intentaba (25 lanzamientos por partido). Esta noche, los Rockets siguieron limitando los intentos de sus rivales y Los Ángeles nunca encontró su ritmo. Cerraron el encuentro con un 5/22 desde el arco.

¿Kevin Durant de vuelta para el Game 5? Los Rockets se han concedido una prórroga al imponerse en el Game 4 y confían en recuperar a Kevin Durant para el Game 5 en Los Ángeles. La buena noticia es que ambos equipos disfrutarán de dos días completos de descanso antes de reencontrarse sobre el parqué de la Crypto.com Arena en la noche del miércoles al jueves. Tocado en una rodilla y un tobillo, el doble MVP de las Finals continúa con su carrera contracorriente, recibiendo tratamiento las 24 horas del día para poder unirse a sus compañeros.