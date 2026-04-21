El Juego 2 se disputa en la noche del martes (21), y la franquicia de Texas recibió una actualización sobre su estrella.

¿Jugará Kevin Durant ante los Lakers?

Durant sufrió una contusión en la rodilla derecha durante uno de los entrenamientos de la semana pasada y acabó quedándose fuera del debut de los Rockets en los playoffs, donde los Lakers se impusieron 107-98.

Este lunes (20), el equipo de Houston recibió una actualización importante sobre la lesión. Según Shams Charania, periodista de ESPN, Durant tiene un hematoma profundo en el tendón rotuliano, justo por debajo de la rodilla, y todavía no ha sido autorizado para jugar. La lesión le ha causado dolor y ha dificultado algo su movilidad. El hecho de haberse perdido el Juego 1 encendió las alarmas sobre la gravedad de la lesión. A pesar de todo, el cuerpo técnico de los Rockets se muestra optimista sobre un posible regreso.

Kevin Durant getting a couple shots up at Rockets practice with his right knee taped up



(H/T @WillGuillory) pic.twitter.com/1oBu0Vy96L https://t.co/zwlyf5WN5s — SleeperRockets (@SleeperRockets) April 20, 2026

Los Lakers, también con bajas

Durant será reevaluado antes del partido, que se disputa en Los Ángeles. Mientras Houston se preocupa por la lesión de Durant, los Lakers ya saben que entrarán a la cancha sin Luka Doncic y Austin Reaves el martes, igual que en el primer partido de la serie. Todavía no hay previsión de regreso para las dos estrellas del equipo.

A pesar de las dos bajas importantes, los Lakers lograron seguir su estrategia de juego, tuvieron una defensa efectiva y abrieron la serie de playoffs con ventaja. El quinteto del Juego 2 será el mismo del sábado (18): LeBron James, Marcus Smart, Deandre Ayton, Rui Hachimura y Luke Kennard.