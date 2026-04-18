Tras los Sixers en el Este y los Blazers en el Oeste, son el Magic y los Suns quienes han conseguido su billete para los playoffs. El cuadro de la primera ronda está completo, ¡y arranca este sábado 18 de abril con cuatro encuentros a partir de las 19:00!
Como cada año, los primeros fines de semana ofrecen varios encuentros en horario de prime time para los aficionados europeos y africanos. Como siempre, los horarios indicados son los de la noche. Ejemplo: un partido indicado un lunes a las 02:00 será en la noche del lunes al martes.
Cuadro de los playoffs 2026
Conferencia Este
(1) Detroit – (8) Orlando
(2) Boston – (7) Philadelphia (3)
New York – (6) Atlanta (4)
Cleveland – (5) Toronto
Conferencia Oeste
(1) Oklahoma City – (8) Phoenix
(2) San Antonio – (7) Portland
(3) Denver – (6) Minnesota
(4) Los Angeles Lakers – (5) Houston
Calendario de los playoffs 2026 — Primera ronda
Sábado 18 de abril
Cleveland – Toronto (19:00)
Denver – Minnesota (21:30)
New York – Atlanta (00:00)
Los Angeles Lakers – Houston (02:30)
Domingo 19 de abril
Boston – Philadelphia (19:00)
Oklahoma City – Phoenix (21:30)
Detroit – Orlando (00:30)
San Antonio – Portland (03:00)
Lunes 20 de abril
Cleveland – Toronto (01:00)
New York – Atlanta (02:00)
Denver – Minnesota (04:30)
Martes 21 de abril
Boston – Philadelphia (01:00)
San Antonio – Portland (02:00)
Los Angeles Lakers – Houston (04:30)
Miércoles 22 de abril
Detroit – Orlando (01:00)
Oklahoma City – Phoenix (03:30)
Jueves 23 de abril
Atlanta – New York (01:00)
Toronto – Cleveland (02:00)
Minnesota – Denver (03:30)
Viernes 24 de abril
Philadelphia – Boston (01:00)
Houston – Los Angeles Lakers (02:00)
Portland – San Antonio (04:30)
Sábado 25 de abril
Orlando – Detroit (19:00)
Phoenix – Oklahoma City (21:30)
Atlanta – New York (00:00)
Minnesota – Denver (02:30)
Domingo 26 de abril
Toronto – Cleveland (19:00)
Portland – San Antonio (21:30)
Philadelphia – Boston (01:00)
Houston – Los Angeles Lakers (03:30)
Lunes 27 de abril
Orlando – Detroit (por determinar)
*Denver – Minnesota (por determinar)
Phoenix – Oklahoma City (por determinar)
Martes 28 de abril
*Boston – Philadelphia (por determinar)
*New York – Atlanta (por determinar)
*San Antonio – Portland (por determinar)
Miércoles 29 de abril
*Cleveland – Toronto (por determinar)
*Detroit – Orlando (por determinar)
*Oklahoma City – Phoenix (por determinar)
*Los Angeles Lakers – Houston (por determinar)
Jueves 30 de abril
*Atlanta – New York (por determinar)
*Minnesota – Denver (por determinar)
*Portland – San Antonio (por determinar)
*Philadelphia – Boston (por determinar)
Viernes 1 de mayo
*Orlando – Detroit (por determinar)
*Phoenix – Oklahoma City (por determinar)
*Toronto – Cleveland (por determinar)
*Houston – Los Angeles Lakers (por determinar)
Sábado 2 de mayo
*Boston – Philadelphia (por determinar)
*New York – Atlanta (por determinar)
*San Antonio – Portland (por determinar)
*Denver – Minnesota (por determinar)
Domingo 3 de mayo
*Cleveland – Toronto (por determinar)
*Detroit – Orlando (por determinar)
*Oklahoma City – Phoenix (por determinar)
*Los Angeles Lakers – Houston (por determinar)
*si necesario