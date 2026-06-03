Con la prioridad de los Lakers establecida en renovar el contrato de Austin Reaves, que se convertirá en agente libre, la principal cuestión ahora es cuánto ofrecerá el front office en el nuevo acuerdo del base, que podría alcanzar los $240 millones por cinco temporadas.

La prioridad de los Lakers

La permanencia de Austin Reaves en los Lakers para las próximas temporadas fue una petición personal de Luka Doncic, quien no lo cambiaría ni por Giannis Antetokounmpo. Como el objetivo es construir un equipo alrededor del esloveno, la directiva decidió atender su solicitud.

Además, Reaves y Doncic formaron una excelente dupla a lo largo de la temporada 2025-26 de la NBA, lo que también justifica que la renovación del base sea incluso más importante que un intento de retener a LeBron James para una posible temporada de despedida.

The Lakers will prioritize re-signing Austin Reaves over LeBron James, per @jovanbuha



“If it comes down to whether you’d rather pay Austin $40 million per year for the next five years or LeBron $40 million for one year, they’re going to prioritize the long-term contract. Austin… pic.twitter.com/6zy1Wp1jsG — NBACentral (@TheDunkCentral) May 31, 2026

Para el front office, Reaves tiene hoy más valor que el veterano porque cumple los criterios de un plan a largo plazo al ser más joven. Es importante mantener a LeBron, pero a los 41 años, no puede ser considerado para el futuro de la franquicia en ese horizonte.

¿Vale Reaves $200 millones?

El plan inicial era ofrecer a Reaves un contrato de $30 millones anuales, que llegaría a $150 millones en caso de una extensión máxima de cinco temporadas. Sin embargo, el interés de otras franquicias podría obligar a los Lakers a abrir más la billetera.

Chicago Bulls y Brooklyn Nets aparecen como fuertes competidores, dispuestos a ofrecer un contrato máximo de $200 millones al base. Con ello, el front office tendrá que aumentar la oferta inicial, igualando o incluso superando otras propuestas.

4 teams are already lining up to steal Austin Reaves from the Lakers in free agency, per Dan Woike + Sam Amick of The Athletic:



🔸 Chicago Bulls

🔸 Brooklyn Nets

🔸 Atlanta Hawks

🔸 Utah Jazz



Rival execs predict Reaves could command $40M per year because the FA class is… pic.twitter.com/pCBucwJEGg — 𝐏𝐮𝐫𝐩𝑮𝒐𝒍𝒅 🏆 (@PurpGoldLakers) May 17, 2026

Austin mostró una gran evolución respecto a la temporada anterior, aumentando su eficiencia ofensiva de 20.2 a 23.3 puntos de promedio por partido, sin retroceder en otras estadísticas importantes como asistencias, robos y rebotes.

Lo que dicen los jugadores sobre Reaves

Para Gui Santos, de los Golden State Warriors, esa evolución demostró que Reaves vale un contrato de $40 millones anuales. “Juega bien, él y Luka estaban cargando el lado ofensivo de los Lakers, sobre todo cuando jugué contra ellos. Los dos son difíciles de marcar“, explicó en una entrevista.

Hugo Souza, portero del Corinthians y aficionado de los Lakers, fue aún más lejos al afirmar que considera a Austin Reaves incluso mejor que Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves. “Van a decir que estoy loco, pero Reaves es un crack, amo a ese tipo“, elogió en la misma entrevista.