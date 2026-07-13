34 puntos, 6 triples y un mensaje claro: Arthur Kaluma quiere quedarse en los Lakers

Arthur Kaluma fue el nombre de la noche en la Summer League. El alero anotó 34 puntos, conectando 11 de 16 tiros de campo y 6 de 10 desde el perímetro, además de capturar cinco rebotes, liderando la victoria de los Lakers sobre los Mavericks por 91-70 el sábado. Sin Cameron Carr, el equipo encontró un candidato inesperado para la posición de alero.

La noche de Arthur Kaluma

Fue el segundo partido de los Lakers en la Summer League principal, y le tocó a un jugador no drafteado acaparar los focos. Kaluma atacó el aro desde el primer momento y se fue calentando desde el perímetro conforme avanzó el partido. El balance fue una actuación redonda: 34 puntos en 16 intentos, un 60% de acierto en el triple y cinco rebotes para completar. La diferencia de 21 puntos en el marcador tiene nombre y apellido.

No fue un destello aislado. En el debut del viernes ante el Thunder, Kaluma ya había sumado 18 puntos con un aprovechamiento perfecto: cinco de cinco en tiros de campo y cinco de cinco en tiros libres. Dos partidos, dos noches de eficiencia poco común. Para alguien que pasó la última temporada en el equipo afiliado de los Lakers en la G League, es exactamente el tipo de escaparate que cambia planes.

HAVE A NIGHT, ARTHUR KALUMA!



34 PTS (11-16 FGM)

5 REB

6 3PM



The @Lakers pick up the win in @NBASummerLeague play 👏 pic.twitter.com/2rxcKFxVlJ — NBA (@NBA) July 12, 2026

El perfil que los Lakers necesitan

El contexto ayuda a entender el revuelo. Los Lakers necesitan urgentemente aleros que compitan en los dos extremos de la pista y tiradores que también defiendan. Con 2,01 metros y 102 kilos, Kaluma tiene el cuerpo y ahora demuestra el alcance para encajar en ese molde. Jugó su último año universitario en la Universidad de Texas antes de recorrer las ligas de desarrollo. Si mantiene el nivel, deja de ser una apuesta y se convierte en una conversación real sobre un puesto en el equipo.

Thiero oscila y Carr se pierde el partido

No todo fue celebración entre los jóvenes. Adou Thiero, otro prospecto que ilusiona a la afición, bajó su rendimiento tras un buen partido el viernes. Llegó al tercer cuarto con solo 2 de 9 en tiros y cerró con 4 de 12 de campo. Aun así, entregó 15 puntos, cuatro rebotes, una asistencia y un robo, números que sostienen la línea incluso en una noche fría de puntería.

La ausencia más notable fue la de Cameron Carr, el base destacado entre los novatos, que fue descartado poco antes del pitido inicial por una lesión en el pulgar derecho. Sin él en la dirección del juego, los Lakers necesitaron otras manos para llevar el ritmo, y fue entonces cuando la noche de Kaluma pesó aún más en el guión.

Summer League update: Through two games in Las Vegas, four young Lakers have made strong cases for bigger opportunities.



Arthur Kaluma:

26.0 PPG

76.2% FG

52 total points on 16/21 shooting



Kaluma followed an 18 point opener with 34 points, five rebounds and six threes against… pic.twitter.com/uVyeP2S0Dr — SleeperLakers (@SleeperLakers) July 12, 2026

Suder y Mañon completan el cuadro

En el apoyo, dos nombres llamaron la atención. Peter Suder, novato procedente de la Universidad de Miami, anotó 14 puntos con 5 de 8 en tiros. Chris Mañon, base titular en el partido, entregó una línea equilibrada: 10 puntos, ocho rebotes y una asistencia. Trabajo suficiente para dar rodaje y ritmo mientras Kaluma decidía.

La Summer League no reparte contratos, pero abre puertas. Una noche de 34 puntos con seis triples no garantiza un puesto, pero sí garantiza atención. Los Lakers buscan exactamente el perfil que Kaluma dibujó el sábado. Le toca a él repetirlo hasta que la apuesta se convierta en decisión.