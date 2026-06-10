Los Lakers han entrado en la lista de posibles destinos de Kyrie Irving, según el periodista Scoop B Robinson. El base de Dallas volvería a formar dupla con Luka Doncic, la sociedad que llevó a los Mavericks a las Finales de 2024. Pistons, Timberwolves y Rockets también figuran entre los interesados.

Lo que Scoop B Robinson puso sobre la mesa

El nombre de los Lakers apareció cuando Robinson listó, en X, las franquicias que siguen la situación de Irving. “Los Pistons también son un pretendiente realista de Kyrie Irving“, escribió el periodista, antes de completar que Timberwolves, Rockets y Lakers entran en la misma ecuación. Se trata de una lista de observadores, no de propuestas formales, pero coloca a la franquicia de Los Ángeles en el mapa de uno de los bases más habilidosos de la liga.

El dato más específico llegó en otro reporte. Según Robinson, los Lakers “sopesaron discretamente los pros y los contras” de reunir a Doncic e Irving. El interés, por lo tanto, no es un rumor de aficionados: es la directiva haciendo su tarea sobre un escenario que ella misma puso sobre el papel.

The Pistons, Timberwolves, Rockets, and Lakers are “realistic suitors” for Kyrie Irving, per @ScoopB pic.twitter.com/iMiVtqVf7w — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 8, 2026

La dupla que ya llegó a las Finales

El atractivo del plan reside en el historial reciente. Irving y Doncic compartieron perímetro durante dos temporadas en Dallas y, juntos, empujaron a un roster modesto hasta las Finales de 2024. La lectura de juego de uno, la creación del otro, la química construida en los detalles: era una sociedad que funcionaba, y los Lakers conocen de cerca el daño que hacía.

El contrapeso está en la defensa. Con Doncic y Austin Reaves ya ocupando el balón en las manos, parte de la liga duda de que ese núcleo tenga consistencia defensiva para pelear por un título. Sumar otro base de ataque puro, por más letal que sea, no responde esa pregunta. En algunos aspectos, la profundiza.

El camino que pasa por LeBron

Una vía específica para la operación pasa por LeBron James. El análisis de la directiva sobre reunir a la dupla se realizó, según Robinson, considerando la hipótesis de que el veterano deje la franquicia en esta offseason. No es la única forma de que el movimiento ocurra, pero es la que abriría más espacio: con la ficha del astro fuera de los planes, sobraría flexibilidad para remodelar el entorno del esloveno.

Por eso el desenlace de la novela de LeBron pesa tanto en el calendario. Mientras su decisión no llegue, cualquier simulación que involucre a Irving queda en el terreno del condicional.

Por qué Dallas podría soltar a Irving

Del otro lado, el futuro de los Mavericks es nebuloso 16 meses después de enviar a Doncic a Los Ángeles. Cooper Flagg, elegido Novato del Año, despunta como posible superestrella y redefine el calendario de la franquicia texana. Irving, con dos años restantes de contrato y opción de jugador para 2027-28, no encaja en esa nueva línea temporal.

Eso convierte al base en una pieza de salida potencial, y a los Lakers en uno de varios destinos plausibles. La fila es larga, y Los Ángeles no tiene prioridad automática en ella. Pero tiene, a su favor, la relación lista con Doncic — algo que Pistons, Timberwolves y Rockets no pueden ofrecer.

Un nombre guardado en la gaveta

Por ahora, lo que existe es un nombre en un tablero de posibilidades, no un acuerdo en marcha. Los Lakers entraron en la conversación por Irving, estudiaron lo que significaría reunirlo con Doncic y guardaron el plan en la gaveta de los escenarios. Cuál gaveta abrirán primero — la del refuerzo o la de la despedida de LeBron — es lo que definirá el tamaño de la reforma en Los Ángeles.