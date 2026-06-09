Los Lakers deberían retomar el interés en Yves Missi, pívot de 22 años de los New Orleans Pelicans, como solución para la pintura. La estructura discutida durante la temporada giraba en torno a Dalton Knecht y una selección de segunda ronda. Missi es joven, atlético y barato: un perfil de finalizador de alley-oop hecho para jugar junto a Doncic.

Por qué el pívot se convirtió en la prioridad de la offseason

La lectura interna de los Lakers es directa: el mayor vacío del roster está en la pintura. La franquicia tiene dos caminos. El primero es asegurar un titular de nivel superior a Deandre Ayton, el pívot actual. El segundo, más probable dado el presupuesto, es confiar en que Ayton active su player option para la próxima temporada y, en paralelo, traer un suplente de calidad real para rotar detrás de él. Es en esta segunda hipótesis donde Missi entra con fuerza.

The Lakers are expected to circle back on trade interest involving Yves Missi.



Los Angeles and the Pelicans had previously discussed during the season a framework of Dalton Knecht and 2nd-round draft capital for Missi. pic.twitter.com/aOiGoIDxLa — Evan Sidery (@esidery) June 5, 2026

El contexto financiero pesa. Los Lakers llegan a esta offseason con pocos activos de traspaso de fácil salida, así que una pieza joven, productiva y de salario contenido vale más de lo que parece sobre el papel. No se trata de buscar el nombre más llamativo, sino el engranaje que falta.

Quién es Yves Missi

Missi acaba de cumplir 22 años y fue elegido para el segundo equipo de novatos la temporada pasada. En esta campaña, promedió 5.7 puntos con un 54.4% de acierto en tiros de campo, 5.8 rebotes y 1.5 tapones en 19.7 minutos por partido. No es una amenaza desde fuera, y eso nadie lo esconde, pero el resto del paquete físico es poco común.

Mide 2.11 metros, pesa 104 kilos, tiene una envergadura de 2.18 metros y un salto vertical que alcanza los 98 centímetros. Traducido al juego: es un pívot que protege el aro, domina el rebote y corre la cancha en transición como pocos en su posición. El tipo de atleta que convierte un error defensivo del rival en una volcada antes de que la defensa se arme.

Lo que los Lakers ofrecerían a cambio

Para subir de nivel, los Lakers estarían dispuestos a desprenderse de nombres vistos como decepción, como Jarred Vanderbilt, Knecht y posiblemente Jake LaRavia, sumando capital de Draft para cerrar la operación. El caso de Knecht es el más emblemático. Selección número 17 del Draft 2024, mostró destellos como novato pero retrocedió: jugó solo 10.2 minutos por noche y cayó a 4.2 puntos, con un 34.2% en triples.

Se esperaba que Knecht fuera un tirador de élite en el profesionalismo, y quizás aún recupere su carrera en un equipo que le dé minutos reales. Para los Lakers, sin embargo, se convirtió justamente en el tipo de activo que conviene empaquetar ahora, mientras su valor de mercado no se ha evaporado por completo. El reportero Evan Sidery publicó que ambas franquicias ya habían conversado un esquema de Knecht más selección de segunda ronda por Missi.

Cómo encaja Missi junto a Doncic

Aquí reside el argumento más fuerte. Doncic adora un compañero de pintura que ataque el aro sin pedir el balón, que finalice el pase por encima de la defensa y que limpie el rebote ofensivo cuando la jugada se atasca. Missi es exactamente eso: objetivo de alley-oop, reboteador y protector de aro que además galopa en el contraataque. En un roster corto, la química del pick-and-roll con el esloveno puede rendir más de lo que el talento bruto sugiere.

Y hay un detalle que destraba cualquier negociación: Missi cobra $3.5 millones la próxima temporada, según Spotrac. Para un equipo que necesita equilibrar masa salarial y ambición, un suplente de ese nivel a ese precio es el tipo de movimiento silencioso que separa a un verdadero candidato de un equipo que solo habla de serlo.

Nada de esto está cerrado, y el propio historial muestra que las conversaciones de temporada no siempre se convierten en acuerdos de verano. Pero la lógica es demasiado coherente para ser ignorada: edad, precio, atletismo y encaje táctico apuntan todos hacia el mismo lado. Si los Lakers realmente quieren blindar la pintura sin reventar el presupuesto, Missi es el nombre que junta todas las piezas.