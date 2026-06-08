Actualmente en plenas Finals con los Knicks, e incluso cerca de conseguir su primer título con la franquicia que lo vio nacer, Mitchell Robinson podría vivir un verano agitado. Libre de contrato al término de la temporada, el pívot de 28 años figura entre los mejores interiores disponibles en el mercado.

Los Lakers, entre los principales interesados

Según Jake Fischer, Mitchell Robinson estaría en el radar de cuatro franquicias: los Bulls, los Hornets, los Lakers y los Raptors. Todas se suman a los Kings, vinculados al interior desde hace varias semanas, mientras que los Knicks también desean retenerlo.

The Lakers could be among the teams to pursue Mitchell Robinson this offseason, according to @JakeLFischer.



"Teams regularly relayed to me when I've asked around about Robinson's status have pointed to the Bulls, Hornets, Lakers and Raptors. Those are all clubs known to be… pic.twitter.com/a2p6iIPlCN — Lakers UK (@lalakersuk) June 6, 2026

En el escenario actual, Robinson podría recibir ofertas importantes de Chicago y Los Ángeles, dos franquicias con margen salarial considerable para gastar. Para los Lakers, la incorporación de un pívot defensivo y dominante en el rebote sería una solución directa a una de las carencias más señaladas del roster construido alrededor de Luka Doncic. Robinson promedia más de 8 rebotes por partido a lo largo de su carrera y es uno de los mejores protectores de aro de la liga cuando está sano.

Charlotte y Toronto, por su parte, disponen de menos espacio salarial y podrían estar más interesados en un “sign-and-trade”. Del lado de Nueva York, la situación financiera es delicada: los salarios de Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson, OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart oscilan entre 20 y 57 millones de dólares para la temporada 2026-27.

El historial físico, la gran incógnita

Esa situación financiera complicada de los Knicks podría beneficiar a las franquicias interesadas en Robinson. Sin embargo, el pívot no deberá mostrarse demasiado ambicioso en las negociaciones, ya que su historial físico genera preocupación: apenas una cincuentena de partidos disputados por temporada desde su llegada a la NBA en 2018.