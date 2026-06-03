Los Lakers entran en la agencia libre de 2026 con una prioridad definida: Austin Reaves antes que LeBron James. Según el reportero Jovan Buha, la franquicia ve a Reaves como un pilar a largo plazo y a LeBron como una solución inmediata, y por eso colocaría el contrato plurianual del base por delante.

Reaves, visto como pilar a largo plazo

La distinción que guía la mesa de decisiones de los Lakers es sencilla de enunciar y costosa de ejecutar. Reaves, a ojos de la franquicia, es un nombre para los próximos cinco años. LeBron, por más que siga produciendo a nivel de élite, es una respuesta para una ventana corta. Cuando la elección se convierte en una cuenta directa, el equipo se inclina hacia el vínculo más largo.

“Hay dos grandes diferencias entre LeBron y Reaves ahora. La primera es que LeBron es una solución a corto plazo, mientras que Reaves es visto por la franquicia como un pilar a largo plazo. Entonces, si la pregunta es: ¿prefieres pagar $40 millones a Reaves por los próximos cinco años o $40 millones a LeBron por una sola temporada? Van a priorizar el contrato largo“, afirmó Buha en su análisis para The Athletic. “Reaves es más prioridad para los Lakers que LeBron. Eso es un hecho.“

La lógica conversa con el proyecto que la franquicia diseñó en torno a Luka Doncic. Un roster construido para durar necesita piezas que envejezcan junto con la estrella principal, no soluciones que expiran en doce meses. Reaves, a los 27 años, encaja en ese diseño. LeBron, por más gigante que sea, juega contra el calendario.

The Lakers will prioritize re-signing Austin Reaves over LeBron James, per @jovanbuha



“If it comes down to whether you’d rather pay Austin $40 million per year for the next five years or LeBron $40 million for one year, they’re going to prioritize the long-term contract. Austin… pic.twitter.com/6zy1Wp1jsG — NBACentral (@TheDunkCentral) May 31, 2026

LeBron sin atractivo real en el mercado

El segundo punto que plantea Buha es el que cambia el equilibrio de poder en la negociación. Reaves llega a la agencia libre con un mercado real. LeBron, no — al menos no en el nivel salarial que haría sudar a los Lakers.

“Reaves va a tener mercado. Y LeBron, tal vez quiera ir a Chicago o Brooklyn, pero no lo veo sucediendo. El problema es que todos los equipos que van a querer a LeBron solo tendrán para ofrecer algo entre el mínimo de veterano y la excepción de nivel medio sin ser contribuyente de lujo. Entonces LeBron no puede usar el mercado como palanca contra los Lakers de la misma manera que Reaves puede“, explicó el reportero.

Traducido al tablero: una estrella de 40 años no encuentra, fuera de Los Ángeles, propuestas capaces de presionar a la directiva. Reaves sí las encuentra. Esa asimetría define quién dicta el ritmo de la conversación.

JUST IN- The Los Angeles Lakers are not showing too much interest in bringing back LeBron James, sources tell me.



The Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers and The Oklahoma City Thunder are all the top teams expected to show interest in signing LeBron.



Big thanks to… pic.twitter.com/hKrvhh2GDn — NBATRADERUMORS (@NBATRADERUMORS8) May 31, 2026

El quinto año como punto de presión

Buha detalló el guion que le daría a Reaves la mano más fuerte en la mesa. La pieza central no es el valor anual, sino la duración.

“Reaves puede llegar con una propuesta monstruosa de Chicago o Brooklyn y presionar a los Lakers, diciendo: ‘ellos me van a pagar $40 millones al año. Tal vez acepte un poco menos que eso, pero necesitan darme ese quinto año, y tiene que quedar bien cerca de los $40 millones.’ LeBron no va a tener esa misma palanca“, dijo Buha.

4 teams are already lining up to steal Austin Reaves from the Lakers in free agency, per Dan Woike + Sam Amick of The Athletic:



🔸 Chicago Bulls

🔸 Brooklyn Nets

🔸 Atlanta Hawks

🔸 Utah Jazz



Rival execs predict Reaves could command $40M per year because the FA class is… pic.twitter.com/pCBucwJEGg — 𝐏𝐮𝐫𝐩𝑮𝒐𝒍𝒅 🏆 (@PurpGoldLakers) May 17, 2026

Ahí reside la clave. Los Lakers parecen dispuestos a mantener a Reaves, y el base parece inclinado a quedarse. La fricción no está en el “si”, está en el “cuánto” y en el “por cuántos años”. Una oferta externa robusta transforma una petición en ultimátum, y el quinto año — el más difícil de conceder para cualquier franquicia — se vuelve innegociable del lado del jugador.

La pregunta que queda para LeBron

Si Reaves es el caso más encaminado, LeBron es el signo de interrogación. La franquicia que lo reverencia desde 2018 necesita decidir si le entrega lo que el veterano desea en un momento en que el proyecto mira hacia adelante, no hacia atrás. Buha resume el estado de las cosas sin rodeos: por lo que se escucha en los pasillos, Reaves está más seguro que James para seguir en Los Ángeles.

Los Lakers, por lo tanto, no eligen entre dos jugadores que aman. Eligen entre dos relojes. Uno marca cinco años. El otro, quizás, el último. Y en una offseason de franquicia que apuesta por el futuro, el reloj más largo suele ganar.