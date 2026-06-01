Hace tiempo que en Memphis Grizzlies se ha instalado el mensaje de reconstrucción, mientras Zach Kleiman trabaja en dar forma a un nuevo proyecto competitivo en el Oeste bajo la dirección del entrenador finlandés Tuomas Iisalo. Se prevé una offseason muy activa en Tennessee, ya que aunque los Memphis Grizzlies no cuentan con ningún agente libre sin restricciones, sí disponen de varias piezas susceptibles de ser traspasadas, lo que los convierte en uno de los equipos llamados a protagonizar más movimientos durante la noche del Draft NBA.

¿Qué sucederá con Santi Aldama?

El primer gran nombre que aparece en la lista de posibles salidas de los Memphis Grizzlies es su estrella Ja Morant. Desde enero, la franquicia ha explorado opciones de traspaso en busca de un paquete atractivo, aunque todo podría acelerarse durante la noche del Draft o en los días posteriores. En las últimas horas, esa posibilidad parece haber ganado fuerza y ya se contempla seriamente un escenario en el que el All-Star podría cambiar de equipo y no vuelva a vestir la camiseta de Memphis.

Junto a Ja Morant, también emerge la posibilidad de salida de Santi Aldama. El internacional español ha despertado el interés de varias franquicias gracias a su versatilidad, su experiencia en playoffs y un contrato considerado manejable.

Con 25 años y en la segunda temporada de un acuerdo de tres años y 52,5 millones de dólares, Aldama encaja en el perfil de jugador atractivo para el mercado. En un contexto en el que los Memphis Grizzlies parecen orientarse hacia una reconstrucción, su nombre podría entrar en las quinielas de traspaso por su valor en el mercado NBA y su encaje en la nueva hoja de ruta del equipo.

Puede resultar contradictorio catalogar como prescindible a un jugador de primer nivel con solo 25 años, especialmente en un equipo como los Memphis Grizzlies, que necesita profundidad en esa posición. Por ello, también tiene sentido que la franquicia opte por mantener a Santi Aldama salvo que llegue una oferta realmente irrechazable para las oficinas.

Varios equipos NBA siguen el caso Santi Aldama

OKC

La primera gran opción de traspaso serían los Oklahoma City Thunder, que vienen de caer en la final del Oeste ante los San Antonio Spurs. Oklahoma City afronta importantes implicaciones fiscales a medida que consolida y amplía su núcleo joven, con decisiones inminentes sobre jugadores como Isaiah Hartenstein.

En ese contexto, Santi Aldama encajaría como una pieza de perfil similar pero con un coste más asumible. Un posible movimiento del canario rumbo a Oklahoma podría abrir la puerta a la llegada a Memphis de jugadores como Luguentz Dort y Nikola Topic, además de un paquete de selecciones de Draft.

Milwaukee Bucks

En este escenario también entra en juego la opción de un traspaso de gran magnitud que involucraría a Giannis Antetokounmpo con destino a los Memphis Grizzlies, mientras que Ja Morant y Santi Aldama pondrían rumbo a los Milwaukee Bucks. Alternativamente, podría plantearse un paquete más amplio de activos en el que Memphis envíe al internacional español, junto a jugadores como GG Jackson, Jaylen Wells y varias selecciones del Draft.

La gran incógnita sería determinar qué propuesta aceptaría la franquicia de Milwaukee, ya que el desenlace dependería de si prefieren un retorno centrado en estrellas o un paquete más profundo de jóvenes y picks. En cualquier caso, todo apunta a que el futuro de Giannis Antetokounmpo podría alejarse de Wisconsin en busca de un nuevo proyecto competitivo en la NBA.

Golden State Warriors

Se proyecta que los Golden State Warriors estarán muy por encima del impuesto de lujo con Stephen Curry y Jimmy Butler en la plantilla, lo que complica la gestión salarial. En ese contexto, asumir un contrato asequible como el de Santi Aldama junto con una elección alta como el pick número 16 puede verse como una vía para aliviar presión financiera.

Además, su incorporación permitiría a Golden State sumar juventud útil a medio plazo y, al mismo tiempo, mejorar el espaciamiento alrededor de su núcleo competitivo de forma inmediata.