En la historia de la NBA, solo los Blazers de 1977 eran más jóvenes que los Spurs de 2026 en el momento de acceder a las Finals.

Hace un año, el Thunder se convirtió en el equipo más joven desde los Blazers de 1977 en clasificarse para las Finals, ponderando por la utilización efectiva de los jugadores. Doce meses después, los Spurs superan a los actuales campeones en ese apartado, aunque siguen por detrás del grupo de Bill Walton de hace casi medio siglo.

Mitch Johnson's 9-man playoff core, averaging exactly 24 years of age, becomes the youngest core group of players on a team headed to the NBA Finals. They are way ahead of schedule.



Harper (20)

Bryant (20)

Castle (21)

Wembanyama (22)

Champagnie (24)

Vassell (25)

Keldon… pic.twitter.com/rS8Jqft75y — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) May 31, 2026

Un promedio de edad de 25 años y 20 días

Teniendo en cuenta los minutos disputados en estos playoffs 2026, la edad media ponderada de los jugadores de San Antonio se sitúa en 25 años y 20 días. Eso es mejor que la de Oklahoma City en 2025 (25 años y 222 días), pero todavía lejos de la de Portland en 1977 (24 años y 339 días).

En aquella época, los Blazers contaban en sus filas con Bill Walton (24 años), pero también con Maurice Lucas (25), Lionel Hollins (23), Bob Gross (23) y Johnny Davis (21).

Todo lo contrario a los Spurs de 2014

Este año, los Spurs cuentan con un núcleo formado por Victor Wembanyama (22 años), Stephon Castle (21), Dylan Harper (20), Devin Vassell (25), Keldon Johnson (26), Julian Champagnie (24) y Carter Bryant (20), sin olvidar a De’Aaron Fox (28), Luke Kornet (30) y Harrison Barnes (34) como veteranos —relativamente jóvenes— del grupo. Todo bajo la dirección de Mitch Johnson (39 años).

This Spurs young guard tandem 💯



Stephon Castle (16 PTS, 6 AST, 6 REB) embraced Dylan Harper (12 PTS, 7 REB) after his clutch putback down the stretch of Game 7! pic.twitter.com/hyaHvCj8Kd — NBA (@NBA) May 31, 2026

El contraste con la plantilla de San Antonio de 2014 es enorme. En las últimas Finals de la franquicia, el roster estaba compuesto por Tim Duncan (38 años), Tony Parker (32), Manu Ginobili (36), Boris Diaw (32) y Tiago Splitter (29), con Kawhi Leonard (22), Patty Mills (25) y Danny Green (26) para bajar la media del grupo de Gregg Popovich (65), cuya edad media ponderada superaba los 29 años.

Los Knicks, con más experiencia al otro lado

Es en todo caso la confirmación del rejuvenecimiento de los mejores equipos de la liga, aunque hay bastante más experiencia del lado de los Knicks de 2026: Jalen Brunson (29 años), Karl-Anthony Towns (30), OG Anunoby (28), Josh Hart (31), Mikal Bridges (29), Mitchell Robinson (28), Miles McBride (25), Landry Shamet (29), Jordan Clarkson (33) y Jose Alvarado (28).