Cuando se le vio anotar esa canasta al buzzer desde el centro del campo para cerrar la primera mitad, parecía que nada podía salir mal para Victor Wembanyama y sus Spurs en este cuarto partido. Muy autocrítico tras el Game 3, Wemby retomó su labor de demolición para firmar un partido completo: 33 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 3 tapones y 2 robos en 31 minutos.

“Les limitamos a solo 82 puntos, y todo se redujo a ser más disciplinados y confiar más en el plan de juego. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue nuestra mentalidad defensiva activa“, explicó sobre la contundente victoria por 21 puntos. “La verdad es que nunca habíamos estado en este tipo de situación antes. Era nuestro primer déficit en una serie de playoffs y simplemente reaccionamos. Pero no fue nada increíble, nada mágico. Hicimos lo que debíamos hacer, y la serie está lejos de terminar. Todavía nos quedan seis victorias antes de poder descansar.“

WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4!



👽 33 PTS

👽 8 REB

👽 5 AST

👽 2 STL

👽 3 BLK

👽 3 3PM



Spurs win Game 4 to even the series at 2-2 in the Western Conference Finals 🍿 pic.twitter.com/S2dZ4kWw6m — NBA (@NBA) May 25, 2026

Manos activas en todo momento

¿Pero qué significa exactamente una “mentalidad defensiva activa”? A nivel individual, Wemby volvió a dominar la pintura y, privado de la agresividad de Jalen Williams y Ajay Mitchell, el Thunder se quedó a distancia. Pero el francés insiste en la defensa colectiva, que empieza por los bases.

“Es muy importante, y prácticamente todo el mundo lo haría si pudiera confiar en las rotaciones que tiene detrás“, respondió Wemby sobre la actividad en las líneas de pase. “Tenemos muy buenos defensores individuales, y cuando conectamos la defensa individual con la colectiva, conseguimos mantener a los rivales en marcadores bajos.”

Al igual que en el Game 3, los Spurs tomaron rápidamente una ventaja de 15 puntos, pero esta vez la mantuvieron hasta el final. La lección del partido anterior quedó aprendida, y el pívot de los Spurs insiste en la importancia de marcar el ritmo desde las primeras posesiones — él el primero.

Epic half-court buzzer-beater ✅

Game-high 33 PTS ✅

Game 4 win ✅



Wemby and the Spurs even the series at 2-2 in the West Finals! https://t.co/tl0bWbQqsF pic.twitter.com/SUlte4xohr — NBA (@NBA) May 25, 2026

“Tengo la sensación de que, siendo el equipo que somos, tenemos que empezar los partidos así. Pero eso no lo dice todo a lo largo del encuentro. Ayuda, claro, pero mantener ese esfuerzo de forma constante es algo muy diferente a simplemente golpear primero.“

Los entrenadores juegan una partida de ajedrez

Muy crítico consigo mismo, Victor Wembanyama corrigió el rumbo rápidamente, y Mitch Johnson supo encontrar los ajustes para responder al Thunder. Esta adaptación de un partido a otro le recuerda inevitablemente a Wemby al ajedrez.

“Hay similitudes claras, como en cualquier juego estratégico”, concluyó. “Es agradable. De verdad. En playoffs, especialmente cuando una serie se alarga, todo el mundo conoce al otro equipo casi de memoria… Diría que los entrenadores llevan gran parte de esa carga del ‘partido de ajedrez’. El staff, toda la estrategia… Ven muchísimo vídeo, se entregan al máximo.“