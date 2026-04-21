Sin sorpresa, Victor Wembanyama sucede a Evan Mobley en el palmarés del “Defensive Player of the Year”. La única incógnita era saber si triunfaría por unanimidad o no… ¡y la respuesta es sí! Algo sencillamente inédito en la historia, cuando ya había sido nombrado Rookie del Año por unanimidad en 2024.

Preferido a Chet Holmgren (239 puntos) y Ausar Thompson (60 puntos), “Wemby” (500 puntos) se convierte además en el tercer francés en llevarse el trofeo, tras el título de Joakim Noah en 2014 y las cuatro victorias de Rudy Gobert en 2018, 2019, 2021 y 2024.

El más joven de la historia

“Es genial. La verdadera dificultad quizás fue alcanzar los 65 partidos… Pero estoy muy orgulloso de ganar este trofeo y de ser el primer DPOY unánime de la historia“, reaccionó, rodeado de su madre.

The 2025-26 @Kia NBA Defensive Player of the Year is… Victor Wembanyama! pic.twitter.com/ypmVzV7EeA — NBA (@NBA) April 20, 2026

La guinda del pastel: Victor Wembanyama es el ganador más joven de la historia, con solo 22 años, superando a Alvin Robertson, Dwight Howard, Jaren Jackson Jr. y Evan Mobley, todos con 23 años cuando lograron el título. En los Spurs, tres jugadores lo habían conseguido anteriormente: Alvin Robertson en 1986, David Robinson en 1992 y Kawhi Leonard en 2015 y 2016.

Un defensor… generacional

Ganador incontestable e incontestado, el jugador de San Antonio se impone desde su llegada a la NBA como uno de los defensores más influyentes de su época, e incluso de todos los tiempos, gracias a una envergadura única, un timing excepcional y una movilidad inusual para su talla. Lo que le permite disuadir tiros, anular ataques y cubrir espacios como nadie, tanto cerca del aro como más alejado.

Redefiniendo en cierta forma los estándares defensivos, ante atacantes cada vez menos aventureros, Victor Wembanyama no siempre juega todos los partidos por algunos problemas físicos, pero cuando está presente, no deja lugar a dudas defensivamente.

En su estela, los Spurs han integrado lógicamente el Top 3 de las defensas más eficaces de la liga (110,4 puntos encajados por 100 posesiones, solo el Thunder y los Pistons lo hacen mejor). Solo es su tercera temporada en la NBA, pero “Wemby” está claramente en camino de marcar la historia de su deporte. Y viendo su edad, uno ya se pregunta hasta dónde puede llegar…

Y el trofeo de Mejor Defensor del Año no es el único que “Wemby” podría llevarse esta temporada. El ganador del MVP se dará a conocer la semana que viene como mínimo, y Wembanyama es finalista junto al MVP reinante Shai Gilgeous-Alexander y al triple ganador Nikola Jokic.