Un año más, la NBA escalonará sus premios individuales y los diferentes ganadores serán anunciados a lo largo de los playoffs. Este domingo ya ha desvelado el nombre de los finalistas de sus siete trofeos de la temporada regular 2025-26.

Era esperado desde que alcanzó los 65 partidos, pero Victor Wembanyama tiene asegurado terminar en el Top 3 del voto para el Mejor Defensor del Año… ¡y para el MVP! Es además la primera vez que un francés terminará tan arriba en los votos para el MVP, ya que Joakim Noah (2014) y Tony Parker (2012) habían terminado respectivamente cuartos y quintos en el pasado.

Los finalistas de cada trofeo

Para el Mejor Defensor del Año, “Wemby” se medirá a Chet Holmgren y Ausar Thompson, pero no a Rudy Gobert.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Defensive Player of the Year.



Chet Holmgren

Ausar Thompson

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Para el MVP, deberá hacer frente a la competencia de Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic, dejando a Luka Doncic fuera del podio.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player.



Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

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Como se esperaba, Cooper Flagg y Kon Knueppel se disputarán el título de Rookie del Año, con VJ Edgecombe como tercer hombre, en lo que será sin duda el escrutinio más reñido de todos.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Rookie of the Year.



VJ Edgecombe

Cooper Flagg

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En cuanto al trofeo de Progreso del Año, se decidirá entre Nickeil Alexander-Walker, Deni Avdija y Jalen Duren.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Improved Player.



Nickeil Alexander-Walker

Deni Avdija

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Para el de Sexto Hombre del Año, los tres finalistas son Keldon Johnson, Jaime Jaquez Jr. y Tim Hardaway Jr.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Sixth Man of the Year.



Tim Hardaway Jr.

Jaime Jaquez Jr.

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El resto de los trofeos en juego

Finalmente, en cuanto al “Clutch Player of the Year”, habrá una lucha a tres entre Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander y Jamal Murray.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Clutch Player of the Year.



Anthony Edwards

Shai Gilgeous-Alexander

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En el apartado de entrenadores, son JB Bickerstaff, Mitch Johnson y Joe Mazzulla quienes intentarán llevarse el título de Entrenador del Año.