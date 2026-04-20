En el ambiente muy caldeado del Frost Bank Center, es Deni Avdija quien entra mejor en el partido. En ritmo, el líder de los Blazers se hace notar, antes de que la defensa de los Spurs haga lo propio. Sube de intensidad y hace efecto tras algunos minutos. Victor Wembanyama también entra en su encuentro, con buenos movimientos y dos triples. El tiro desde el perímetro al buzzer de Keldon Johnson confirma el dominio texano del primer cuarto (30-21).

Wemby marca el camino en un debut histórico

Ese dominio continúa en el segundo cuarto, ya que el acceso al aro es demasiado fácil para San Antonio. Con Wemby en la finalización, los Spurs encadenan alley-oops con facilidad y hace falta que Deni Avdija esté ahí para frenar el sangrado y permitir a Portland no quedar demasiado distanciado en el descanso (59-49). Con un 8-0 para comenzar el tercer cuarto, con cinco puntos de Scoot Henderson, las tropas de Tiago Splitter vuelven al marcador.

No dura. La defensa de San Antonio es demasiado sólida y los limita, mientras Devin Vassell conecta desde el triple. Los jugadores de Mitch Johnson abren brecha antes del último cuarto (87-72). Es Victor Wembanyama, con una gran secuencia en ataque en el cuarto período, quien valida el lógico triunfo de San Antonio, 111-98. Así pues, 1-0 para los Spurs.

WEMBY’S PLAYOFF DEBUT WAS HISTORIC 👽



35 PTS

5 THREES

2 BLK

GAME 1 WIN



He sets the Spurs franchise record for MOST PTS in a playoff debut AND becomes the ONLY player in NBA history with at least 35 PTS & 5 3PM in a playoff debut! pic.twitter.com/uHBFmQyN6k — NBA (@NBA) April 20, 2026

Lo más destacado

Primera exitosa para “Wemby”. Era esperado y respondió presente. Para su gran debut en los playoffs, el francés entró rápidamente en el partido, con 12 puntos en el primer cuarto. El pívot estuvo preciso, sin excesos (un riesgo en la euforia de un Juego 1) y termina el partido con un excelente último cuarto donde encadenó algunas bellas acciones. Su hoja de estadísticas es muy buena: 35 puntos con 13/21 en tiros, incluido un 5/6 en triples, 5 rebotes y 2 tapones. Para el recuerdo, logra un récord de franquicia, ningún jugador de los Spurs había anotado tanto en su primer partido de playoffs, y se convierte en el único jugador en la historia de la NBA en sumar al menos 35 puntos y 5 triples en un debut en playoffs.

Deni Avdija, demasiado aislado. El israelí tampoco falló a su cita, con 30 puntos (con un 57% de acierto en tiros), 10 rebotes y 5 asistencias, pero demasiado solo en ataque, no puede voltear una defensa tan sólida como la de San Antonio. Los Blazers tiraron 10/38 desde el triple y solo Scoot Henderson, al inicio del tercer cuarto, pareció poder secundarle. Claramente no es suficiente y Portland tendrá que subir un escalón en ataque para esperar ganar un partido en esta serie.